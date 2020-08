Deathloop : la date de sortie du jeu PS5 et PC reportée, la mort à répétition attendra

Après Dishonored et Prey, Arkane prévoit encore de nous surprendre avec Deathloop, un jeu d'action où un certain Colt doit éliminer 8 cibles en une journée pour s'échapper d'une boucle temporelle. La particularité du titre viendra du fait que le héros sera pourchassé par Julianna, une rivale pouvant aussi bien être incarnée par l'IA que par un autre joueur.

Le titre avait été confirmé pour fin 2020 sur PC et en exclusivité console sur PS5, à l'occasion de la conférence Le Futur du Jeu Vidéo le mois dernier. Il s'est fait discret depuis, et pour cause : il n'arrivera finalement pas à tenir son calendrier. Les développeurs lyonnais déclarent en effet avoir besoin de plus de temps pour finaliser cette expérience next-gen, d'autant plus qu'ils continuent à œuvrer en télétravail : il faudra donc attendre le deuxième trimestre 2021 pour le découvrir.



Nous avons pris la décision de repousser la sortie de Deathloop au 2e trimestre 2021. Notre ambition pour Deathloop est de proposer un jeu emblématique de la griffe d'Arkane, un jeu qui vous emmènera dans un monde qui ne ressemble à aucun autre. Dans le même temps, la santé et la sécurité des équipes d'Arkane Lyon restent notre priorité. En nous adaptant au télétravail, il nous est apparu que la création d'un jeu répondant à nos ambitions pour Deathloop et aux attentes des joueurs pour une véritable expérience next-gen nécessiterait plus de temps que la normale. Ce délai supplémentaire permettra à nos équipes de donner vie à l'univers de Deathloop avec toute la richesse, la profondeur et le fun qui caractérisent nos jeux. Nous savons que c'est la meilleure chose à faire pour Deathloop, mais nous partageons également votre déception et nous excusons pour cette attente supplémentaire. Merci pour votre soutien et votre passion. Vos retours positifs nous aident à poursuivre notre travail depuis nos foyers. Nous avons hâte de vous en dévoiler davantage au sujet de Deathloop : ne manquez pas notre prochaine annonce, prévue pour bientôt.

En attendant de pouvoir partir en séjour mortel sur Black Reef, Prey est disponible pour 9,90 € chez Amazon. Arkane Studios a prévu de passer une tête à l'AG French Direct du 26 août, il n'est pas impossible que Deathloop refasse parler de lui à ce moment-là.

