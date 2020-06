Deathloop sera en 4K et à 60 fps sur PS5, des détails sur le scénario et le gameplay partagés

Lors de la présentation dédiée aux jeux de la PlayStation 5, Sony a notamment diffusé une nouvelle bande-annonce de Deathloop, un jeu développé par Arkane Studios et annoncé l'année dernière. Car oui, le titre sera temporairement exclusif à la PS5 sur consoles, et les développeurs ont visiblement bien optimisé leur FPS.

Comme l'explique l'éditeur Bethesda sur son site officiel, Deathloop tournera en 4K et à 60 fps sur PS5. Le studio ne rentre pas dans les détails, la résolution sera-t-elle native ou upscalée ? Quoi qu'il en soit, Deathloop bénéficiera également de fonctionnalités propres à la manette DualSense, comme le retour haptique et les gâchettes adaptatives.

Concernant le jeu, la dernière vidéo en date nous en a dévoilé un peu plus. Deathloop proposera d'incarner Colt, qui se réveille chaque matin sur la même plage. Bloqué dans cette boucle temporelle infinie, il doit abattre huit cibles précises, membres du Programme AEON, afin de sortir de ce cauchemar, le joueur étant libre de sélectionner les victimes dans l'ordre qu'il veut, de la manière qu'il veut. L'arsenal sera varié, Colt disposera de pouvoirs, mais devrait cependant faire attention à Julianna, un autre personnage qui est chargé de tuer Colt et protéger la boucle. Gérée par l'IA du jeu, Julianna peut également être jouée par un autre joueur en ligne, transformant Deathloop en jeu multijoueur 1 vs 1, Colt devant quand même toujours faire face à des PNJ ennemis. Une option totalement facultative, comme le précise Arkane Studios sur le blog PlayStation, mais c'est comme ça qu'a été conçu Deathloop pour qu'il soit le plus amusant.

Ce jeu pour le moins atypique, développé pour rappel par le studio derrière Dishonored et le reboot de Prey, sortira en fin d'année 2020 sur PC et PlayStation 5.