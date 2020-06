PS5 : les contrats d'exclusivité des jeux « vont de quelques mois à quelques années »

La présentation Le Futur du Jeu Vidéo fut l'occasion de découvrir des productions PlayStation Studios qui seront le fer-de-lance de la PS5. Parmi elles, Ratchet & Clank: Rift Apart, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, Returnal, Sackboy: A Big Adventure ou encore Astro's Playroom. Mais il y aura aussi plusieurs exclusivités temporaires, au moins en exclu console, à l'instar de Deathloop, Ghostwire: Tokyo, Project Athia, Oddworld Soulstorm, Godfall et aussi un tas d'indés comme Bugsnax, Stray, Solar Ash, Little Devil Inside, Kena: Bridge of Spirits, JETT: The Far Shore ou Goodbye Volcano High.

Eric Lempel, responsable du marketing mondial et de l'expérience client de PlayStation, est revenu sur le sujet des contrats d'exclusivité dans les colonnes du PlayStation Blog, expliquant qu'ils dureront « de quelques mois à quelques années ». Il s'est aussi félicité de proposer le meilleur line-up first party pour une nouvelle console PlayStation.

Quelle est la stratégie de la PS5 en matière de jeux exclusifs et de collaboration avec des partenaires ?

Elle est semblable à ce que nous avons fait avec la PS4 : nos équipes ont parlé aux développeurs bien avant la sortie du produit. Et nous avons parlé aux développeurs de ce qu'ils voulaient dans une console de prochaine génération… et beaucoup de leurs commentaires sont allés dans la conception de l'architecture PlayStation 5.

Et avec cela, nous avons constaté qu'en cours de route, ils créaient de grands jeux qui correspondaient si bien à la plateforme et à l'ambition que nous essayons de réaliser. Nous avons donc vraiment de la chance, car il y a une tonne de grands jeux, comme vous l'avez vu aujourd'hui, et beaucoup d'entre eux sont exclusifs.

Au total, nous avons montré environ 13 titres qui seront lancés exclusivement sur PlayStation 5. Et ces contrats d'exclusivité vont de quelques mois à quelques années. Vous avez vu d'excellents titres : Godfall de Gearbox, Deathloop de Bethesda, Project Athia de Square Enix…

Ce qui me réjouit vraiment, c'est que cette fois-ci, il y a un grand nombre de développeurs indépendants qui vont également être avec nous au moment du lancement. Vous avez donc vu certains de ces titres aujourd'hui : The Pathless d'Annapurna, Bugsnax de Young Horses. Et puis une franchise qui remonte à la première PlayStation, Oddworld. Nous avons Oddworld Soulstorm de Oddworld Inhabitants… C'est formidable de voir jusqu'où cette franchise a progressé et comment elle sera présentée à une toute nouvelle génération sur PS5.

J'ai été quelque peu époustouflé par le nombre de titres édités par PlayStation Studios. S'agit-il du plus grand nombre jamais proposé dans le cadre d'un nouveau cycle de console ?

C'est, de loin, le plus gros line-up [first party] que nous ayons jamais eu dans l'histoire de la PlayStation. Nous avons tellement de chance d'avoir tant de titres et de personnages bien-aimés avec lesquels les gens ont grandi au fil des années. Je suis étonné de la performance de nos studios par rapport au délai de lancement. Aujourd'hui, vous avez vu de grandes franchises établies que les gens connaissent depuis des années : Gran Turismo, Ratchet & Clank.

Ensuite, vous voyez des franchises assez nouvelles faire leur apparition sur PlayStation 5, comme avec notre grand [Horizon]. Ensuite, nous avons l'un de mes favoris avec Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Miles est devenu un personnage tellement aimé, les gens sont absolument obsédés par lui. Et maintenant, vous allez pouvoir le jouer sur PS5. Marvel's Spider-Man était l'un de mes titres préférés, c'est le dernier trophée Platine que j'ai eu… nous avons hâte de les sortir.

Il y en avait un autre gros morceau là-dedans, les gens l'attendaient depuis des années. Et c'était le remake de Demon's Souls… J'ai eu la chance de le voir et d'y jouer un peu. C'est absolument magnifique, c'est magnifique. Quand les gens verront ça… surtout s'ils sont fans, ils seront étonnés. Et s'ils n'y ont pas joué, c'est le moment de le faire.