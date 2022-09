Ubisoft : à partir de maintenant, les jeux next-gen vont coûter plus cher sur PS5 et Xbox Series X et S

Au début de l'actuelle génération de consoles, l'industrie se cherchait en termes de prix de vente pour les jeux vidéo. Rester sur des tarifs à 59,99 € ou 69,99 € selon les productions, ou monter à 79,99 € (69,99 $ aux États-Unis) ? Beaucoup d'éditeurs ont basculé et n'hésitent pas à proposer leurs blockbusters au tarif le plus haut (Take-Two, Activision Blizzard, Sony Interactive Entertainment), mais Ubisoft avait annoncé dès 2020 ne pas vouloir augmenter ses prix pour le moment.



De l'eau a coulé sous les ponts, et alors que les crises des derniers mois ont fait grimper le coût de la vie dans de nombreux pays, il est venu le temps pour l'éditeur de changer de discours. À l'occasion de l'ouverture des précommandes de Skull & Bones, les joueurs ont pu découvrir qu'il était vendu à partir de 79,99 € sur PS5 et Xbox Series X|S. Yves Guillemot a confirmé chez Axios qu'il s'agira désormais de la norme pour les plus gros AAA.

Certains des jeux [d’Ubisoft] viendront au même prix que la concurrence. Les grands jeux AAA seront vendus à 70 $.

Avatar: Frontiers of Pandora, Assassin's Creed Codename Red et les futurs autres gros titres payants d'Ubisoft devraient donc être proposés à partir de 79,99 € sur PS5 et Xbox Series X|S, mais pas forcément sur PC, Skull & Bones y étant par exemple affiché à 59,99 € seulement. Et cette règle ne concernera que les plus grosses productions, car Assassin's Creed Mirage, épisode de taille moyenne, sera lui vendu à partir de 49,99 €. Voilà qui ne devrait pas totalement plaire aux porte-monnaie des joueurs...