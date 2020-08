AG French Direct : un évènement en ligne mettant en avant les jeux français à suivre prochainement

Nos confrères de chez ActuGaming se sont lancés dans un projet fou, celui de proposer un live, comme un Nintendo Direct, qui mettra en avant des studios de développement et des éditeurs français. Avant toute chose, notez que ce petit direct durera une trentaine de minutes. Ensuite, à quoi faut-il s'attendre concrètement ?

Pour répondre à cette question, nous laissons la parole à nos amis.

Avec l’AG French Direct, il ne sera pas question de promettre moult « World Premiere » tonitruants ou de présenter « le futur du jeu vidéo », mais de laisser la parole aux développeurs français qui pourront présenter leur jeu directement en s’adressant à vous, à travers de nombreux journaux de développeurs, et ce en français naturellement.

Bien entendu, vous retrouverez tout de même des annonces exclusives et des jeux présentés en avant-première, des trailers pour les titres à venir, des dates de sortie ou du gameplay inédit et tout un tas d’autres choses dont on vous laissera la surprise.

Le but de l’AG French Direct est d’instaurer une proximité entre le public et les studios francophones, afin de vous faire découvrir tout le savoir-faire des jeux créés dans l’Hexagone et au-delà de ses frontières, par des développeurs francophones.