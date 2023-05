AG French Direct : une nouvelle conférence dédiée aux jeux français annoncée et datée

Depuis 2020, ActuGaming organise régulièrement des AG French Direct, des conférences en ligne mettant à l'honneur les jeux vidéo développé et/ou édité en France. Un format qui permet de s'attarder sur quelques productions bien de chez nous, voire de découvrir des titres inédits.

L'AG French Direct va faire son retour, avec une nouvelle édition prévue le 17 mai 2023, à partir de 17h00. Présentée par Salomé Lagresle, l'évènement sera à suivre en français ainsi qu'avec des sous-titres anglais avec des annonces de jeux, des présentations de gameplay et des interviews de développeurs. Plus de 35 studios français et francophones seront présents, dont Focus Entertainment, Nacon, PrismaStone Studio, Shiro Unlimited, Ishtar Games, Piece of Cake Studios, Ludogram ou encore PID Games. Pour cette édition, une page Steam sera disponible sur la plateforme de Valve afin de découvrir certains jeux présentés avec des démos exclusives. Julien Blary, fondateur d'ActuGaming et producteur de l'AG French Direct, déclare :

Nous sommes ravis d'organiser cette conférence et de partager avec la communauté les projets passionnants des nombreux studios français et francophones. Nous avons travaillé dur pour offrir la conférence la plus épatante et la plus qualitative depuis le début de l'existence de l'AG French Direct. Cette cinquième édition est un tournant majeur pour le développement de l'événement et nous avons hâte de vous montrer ce line-up particulièrement riche et varié !

Rendez-vous le 17 mai prochain pour suivre cet AG French Direct sur YouTube, Twitch, Facebook et les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver un tas de jeux en promotion sur Gamesplanet.