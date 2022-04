AG French Direct : la 4e édition datée, plusieurs studios et un jeu déjà confirmés

Depuis deux ans déjà, nos confrères d'ActuGaming organisent l'AG French Direct, une présentation dédiée aux jeux francophones. L'occasion de découvrir des titres qui feront sans aucun doute parler d'eux les mois suivants et d'avoir de nouvelles informations sur les jeux déjà connus.

Et justement, la quatrième édition de l'AG French Direct aura lieu le vendredi 6 mai 2022, à partir de 18h00. Encore une fois, la présentation mettra en avant des jeux souvent indépendants et toujours développés par des studios francophones. Cette fois, nous aurons droit à une cérémonie d'ouverture et 1h30 de live pour découvrir plus de 40 jeux, dont des annonces « en exclusivité mondiale ». Plusieurs studios ont déjà confirmé leur présence, notamment Magic Design Studios qui parlera de Have a Nice Death, actuellement en Early Access. Seront également là Focus Home Interactive, Nacon, WanadevStudio (Ragnarock), Dear Villagers, Ishtar Games, PID Games, Abiding Bridge, Just for Games, Splashteam (Tinykin) et Goblinz Studio, sans oublier d'autres équipes qui préfèrent garder la surprise.

L'AG French Direct sera à suivre sur YouTube, Twitch et Facebook, avec des sous-titres en français et en anglais. Salomé Lagresle animera la conférence et nous aurons même droit à un post-show pour revenir en détail sur certaines annonces. Mieux encore, certains titres seront jouables dès la fin de la conférence via des démos sur Steam. Enfin, les organisateurs annoncent qu'ils seront présents au Paris Fan Festival les 7 et 8 mai pour permettre aux visiteurs d'essayer certains jeux sur le salon.

Rendez-vous dans deux semaines pour suivre cette quatrième édition de l'AG French Direct. Pour rappel, la seconde édition avait permis de découvrir Astérix et Obélix : Baffez-les Tous !, disponible en édition collector à 49,99 € sur Amazon.