AG French Direct : la troisième édition datée avec une première liste de studios

Actugaming.net en est déjà à sa troisième édition de l'AG French Direct, une présentation focalisée sur les jeux vidéo conçus par des studios français. La première édition avait eu lieu en août 2020 et la seconde date de mars dernier, nous avions notamment découvert Astérix et Obélix : Baffez-les Tous ! à cette occasion. Que nous réserve cette nouvelle édition ?

Eh bien, pour l'instant, c'est évidemment le mystère, nous avons rendez-vous le 3 novembre prochain, à partir de 17h00, pour suivre une conférence commentée par Salomé Lagresle et qui permettra de « découvrir les jeux qui rythmeront pour les mois et les années à venir le paysage vidéoludique francophone ». 40 jeux devraient être présents, avec des bandes-annonces, des dates de sortie, du gameplay, des révélations « en exclusivité mondiale », ainsi que des interviews et previews. Des studios comme Nacon, Dotemu, Hibernian Workshop, PID Games, Just for Games, Mi-Clos Studio, Ishtar Games et Shiro Games seront de la partie, avec évidemment des invités surprise.

Après la conférence, vers 18h30, l'AG French Direct se poursuivra avec un stream pour revenir en détail sur certaines annonces avec encore plus de gameplay et d'interviews. Le stream se poursuivra avec une seconde session le lendemain, 4 novembre, à 17h00, pour au total plus de sept heures de contenu en direct. Julien Blary d'Actugaming.net commente :

Nous sommes très heureux de mettre en lumière les talents francophones à travers l'AG French Direct. Cette édition du 3 novembre sera la plus riche jamais présentée, avec de très nombreuses annonces et révélations en exclusivité, notamment issues de notre magnifique scène indépendante. Nous espérons faire de l'AG French Direct un rendez-vous régulier et un événement incontournable pour le jeu vidéo français, et avons hâte de vous montrer les nombreux jeux auxquels vous jouerez peut-être dans les prochaines années.

Rendez-vous le 3 novembre prochain pour suivre les annonces faites lors cette conférence. Vous pouvez précommander Astérix et Obélix : Baffez-les Tous ! en édition collector à 79,99 € sur Amazon.