L'AG French Direct dédiée aux jeux français, c'est ce soir, à quoi faut-il s'attendre ?

Nos confrères d'ActuGaming organisent depuis quelques années déjà l'AG French Direct, une conférence en ligne qui met en avant des jeux vidéo produits en France. Certes, les AAA ne sont pas légion, mais c'est toujours l'occasion de découvrir quelques perles indépendantes. Cette année encore, nombreux sont les studios à participer à l'évènement.

L'AG French Direct du printemps 2024 aura lieu ce soir, le 29 mai, à partir de 18h00. La présentation durera environ 90 minutes et mettra en lumière plus de 40 studios avec « des annonces exclusives », « des bandes-annonces en avant-première, des révélations de titres encore jamais dévoilés, des démonstrations de gameplay inédites » ou encore des journaux des développeurs pour mieux comprendre leur travail. Il y aura du beau monde, avec notamment le nouveau jeu de WanadevStudio (Ragnarock, Propagation), dont une première image a déjà été dévoilée :

Nous découvrions aussi le prochain titre de Bread Panda (Overhaul), le futur projet de Dear Villagers (Terra Memoria, Foretales), le nouveau titre de Monochrome (Tandem: A Tale of Shadows), mais également des apparitions de Last Moon (Sköll Studio), Eternal Strands (Yellow Brick Games) et Lost Hellden (Artisan Studios). Nacon sera lui aussi de la partie avec trois jeux, son directeur de la publication Benoit Clerc commente :

Julien Blary, producteur de l'AG French Direct et rédacteur en chef et fondateur d'ActuGaming, rajoute :

L'AG French Direct est l'événement le plus important pour les studios français et francophones qui souhaitent dévoiler leurs futurs jeux vidéo à venir. Chaque conférence de l'AG French Direct a permis de découvrir des dizaines de titres incroyables avec une audience croissante qui brise des records, édition après édition. Chaque jeu est soigneusement sélectionné à la main afin de garantir une vraie diversité artistique et de gameplay, tout en permettant à de jeunes développeurs de montrer leur jeu au monde entier. Nous avons travaillé dur pour offrir la conférence la plus exceptionnelle depuis le début de l'AG French Direct et nous avons hâte de vous dévoiler le line-up le plus riche et le plus ambitieux jamais réalisé pour notre événement.