Nacon annonce le rachat du studio français Ishtar Games (Lakeburg Legacies, The Last Spell)

Vous ne connaissez peut-être pas encore Ishtar Games, et c'est normal. Le jeune studio basé à Lille et Bordeaux n'a encore que peu de jeux à son actif, à savoir Dead In Bermuda, Dead in Vinland, l'apprécié tactical RPG roguelike qui lui a permis d'exploser The Last Spell et prochainement Lakeburg Legacies, un jeu de gestion médiéval.



Il va d'ailleurs pouvoir compter sur un soutien de taille pour la suite : Nacon, qui vient d'annoncer avoir finalisé la signature d'un protocole d'acquisition de 100 % du studio. Ishtar appartient donc désormais à l'éditeur français, mais conservera son indépendance sur le terrain. Il aura d'ailleurs la chance de chapeauter le tout nouveau label Ishtar afin de « développer la création et la commercialisation de jeux dits « indépendants » à fort potentiel ». Le dirigeant, cofondateur et directeur créatif du studio Matthieu Richez continuera lui à guider sa trentaine de collaborateurs entre le Nord et la Gironde.

« Cette acquisition et la création du label démontrent l'ambition et la volonté de NACON de proposer des jeux de grande qualité, développés par et pour des gamers. L'équipe d'Ishtar Games va nous permettre de progresser sur le segment des jeux indépendants » déclare M. Alain Falc, Président Directeur Général de NACON. « Cette nouvelle aventure donne un coup d'accélérateur à la stratégie que nous avons mise en place il y a cinq ans. Nous sommes d'autant plus enthousiastes qu'il s'agit d'une évolution logique, dans la continuité de notre savoir-faire » déclare Matthieu Richez, Président et cofondateur de Ishtar Games. « La confiance que NACON place en nous pour mener à bien cette approche, à la fois ambitieuse et disruptive, de création de label de jeux indépendants, soutenant nos valeurs, est le gage d'une collaboration intelligente et motivante pour nos équipes. Nous allons enfin avoir les moyens de laisser notre créativité s'exprimer pleinement et viser l'excellence, pour le plus grand plaisir de nos joueurs. »

Lakeburg Legacies est pour mémoire attendu en 2022, pour le moment exclusivement sur PC.

Lire aussi : Nacon rachète Crea-ture Studios, développeur du jeu de skate Session