E3 2021 : Lakeburg Legacies, un jeu de gestion médiéval entre Les Sims et Crusader Kings annoncé en vidéo

Après The Last Spell, Ishtar Games a dévoilé lors du PC Gaming Show Lakeburg Legacies, un jeu de gestion et de simulation au Moyen-Âge présenté comme la rencontre des Sims et de Crusader Kings, de quoi titiller la curiosité des amateurs de ces deux licences. Le titre a eu droit à une première bande-annonce, à admirer juste ici :

Lakeburg Legacies est donc un jeu de gestion et de simulation qui mettra l'accent sur les interactions sociales entre le joueur et les PNJ. Il faudra gérer ses ressources et la croissance du domaine tout en jouant les entremetteurs en prenant en compte les personnalités, attributs et désirs du peuple pour créer les meilleures lignées. Voici quelques points forts du jeu :

D'un petit village à un royaume florissant : gérez vos ressources pour prospérer !

Jouez les entremetteurs : Mettez ensemble les tourtereaux afin de trouver les couples parfaits et créer ainsi un royaume puissant, avec un taux de bonheur à faire pâlir d'envie tous les villages voisins ;

Construisez votre héritage : les couples heureux auront des enfants qui hériteront des caractéristiques de leurs parents ;

Du drama ! Des événements aléatoires et épineux mettront du piment et du chaos dans la vie amoureuse de vos habitants. Essayez d'en tirer le meilleur parti !

Tout est généré procéduralement : chaque partie est différente, quel genre de dirigeant serez-vous ?

Matthieu Richez, CEO et directeur créatif d'Ishtar Games, rajoute :

Après avoir travaillé sur des titres au scénario plus tendu et axé sur la survie, comme Dead in Vinland et The Last Spell, nous sommes ravis d'apporter une touche de légèreté à notre travail avec cette nouvelle IP, tout en conservant ce qui constitue le cœur de la philosophie de conception du studio. Il s'agira également de notre premier jeu en autoédition, donc nous sommes vraiment impatients de relever les nouveaux défis qui nous attendent !

Lakeburg Legacies est attendu en 2022, uniquement sur ordinateurs. Vous pouvez retrouver des images sur la seconde page et des PC gaming sur Amazon.