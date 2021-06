E3 2021 : Danganronpa Decadence, la trilogie de visual novel bientôt compilée sur Switch avec un jeu inédit en bonus

Bien qu'ils ne soient pas très connus du grand public, les Danganronpa sont cultes chez les fans de visual novel. La trilogie a été récemment portée et améliorée sur mobiles pour les 10 ans de la franchise, et dans la foulée, voilà qu'elle se prépare à débarquer sur Switch, comme nous l'avons appris lors du Nintendo Direct de l'E3 2021.

Danganronpa Decadence regroupera au même endroit Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition, Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition et Danganronpa V3: Killing Harmony. Mais la surprise, c'est qu'un jeu bonus sera compris dans la compilation, un certain Danganronpa S: Ultimate Summer Camp. Il s'agit d'une version autonome inédite et plus poussée du jeu de plateau introduit dans le troisième volet.

La collection n'a pas encore de date de sortie, mais elle paraîtra d'un coup en 2021. Vous pourrez alors choisir d'acheter chaque jeu séparément sur l'eShop, le tout en numérique, ou la version physique de Danganronpa Decadence avec tous les jeux sur une cartouche. Il existera une version standard et une édition Collector avec un poster, 3 cartes à effet lenticulaire, une Remix OST avec 10 pistes, et un coffret spécial en métal.