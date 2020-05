Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition, le visual novel culte disponible sur iOS et Android

La saga de visual novel Danganronpa est née en 2010 avec un premier épisode sur PSP. Il nous faisait suivre les mésaventures d'étudiants de Hope's Peak Academy, chargés par l'étrange ours en peluche Monokuma de percer le secret d'un meurtre sous peine de perdre la vie.

Les suites, portages, compilations et adaptations se sont enchaînés, et Danganronpa: Trigger Happy Havoc fête cette année ses dix ans déjà. Spike Chunsoft veut marquer le coup avec plusieurs initiatives, dont des versions iOS et Android de la trilogie principale. Elles bénéficieront toutes de contrôles adaptés aux smartphones et tablettes, de menus revisités, ou encore d'une galerie pour voir des illustrations ou revoir des scènes clés à tout moment.

Si vous êtes intéressés par la démarche, le premier volet, Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition, est disponible depuis cette semaine sur l'App Store et le Google Play Store au prix de 17,99 ou 19,99 €. Attention cependant, il n'y a pas de traduction française, l'intégralité des textes sont affichés en anglais.

