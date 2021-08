Nacon rachète Crea-ture Studios, développeur du jeu de skate Session

Alors que les fans de planches à roulettes attendent le retour de la franchise Skate, Crea-ture Studios a lancé en accès anticipé sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One Session, un jeu de glisse qui n'arrivera pas avant l'année prochaine en version finale, également sur PlayStation 5 et PS4.

Mais Nacon voit déjà le potentiel du studio. Après avoir annoncé en début d'année qu'il allait éditer et distribuer Session, il rachète aujourd'hui Crea-ture Studios, avec comme objectif de « renforcer le positionnement éditorial de Nacon sur la niche très porteuse de la simulation de sports ». L'éditeur rappelle que Crea-ture Studios a été fondé par Marc-André Houde (Ubisoft, Square Enix, Warner Bros.) et Vincent Da Silva (Behaviour Interactive, Warner Bros., Hibernum), et que Session a déjà 86 % d'avis positifs sur Steam, autant dire qu'il a entièrement confiance en ce projet et en l'équipe. Par ailleurs, Nacon affirme que le studio de développement jouira toujours « d’une grande autonomie afin de pouvoir se concentrer sur l’aspect créatif de leurs productions, tout en bénéficiant de l’apport commercial, éditorial et marketing des équipes de Nacon ».

Marc-André Houde et Vincent Da Silva de Crea-ture Studios commentent cette acquisition :

Nous sommes heureux d’intégrer le groupe Nacon qui possède plus de 30 ans d’expérience dans le secteur. C’est une belle opportunité pour accélérer notre développement et proposer des jeux toujours plus captivants.

Alain Falc, président directeur général de Nacon, rajoute :

Cette acquisition s’inscrit dans la poursuite de notre stratégie de croissance externe et nous permet d’élargir à nouveau notre portefeuille sur le segment des jeux de sport. Nous sommes ravis d’accueillir les talents de Crea-ture Studios dont l’expertise et la passion viendront renforcer notre pôle Jeux vidéo.

Nacon ne cache pas ses envies et affirme vouloir s'imposer d'ici 2023 comme « l’un des leaders de référence des jeux vidéo dits "AA" », et rappelle que son pôle « Jeux vidéo » compte désormais 12 sites de développements, dont 7 en France, avec plus de 500 développeurs et une équipe de 60 personnes pour l'édition. Il lancera notamment le mois prochain WRC 10, disponible en précommande à 49,99 € sur Amazon.