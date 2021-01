Session : Nacon va éditer et distribuer le jeu de skate

Dévoilé lors de l'E3 2018, Session: Skateboarding Sim Game est pour rappel un jeu de skateboard développé par crea-ture Studios et qui est déjà jouable en Early Access sur Steam et via le programme Game Preview sur Xbox One et Xbox Series X | S. La version finale se fait toujours attendre, mais les joueurs ne seront pas obligés de passer par les boutiques numériques.

L'éditeur français Nacon vient en effet d'annoncer une collaboration avec crea-ture Studios afin d'éditer et distribuer Session: Skateboarding Sim Game. Le communiqué ne donne malheureusement pas d'autres informations, que ce soit concernant la date de sortie ou les plateformes concernées, les éditeurs faisant souvent l'impasse sur les jeux sur PC pour se focaliser sur les versions pour consoles. Mais il est encore trop tôt pour affirmer quoi que ce soit.

Session: Skateboarding Sim Game est pour rappel, comme son nom l'indique, un vrai simulateur, les joueurs contrôlent non pas la planche à roulettes, mais les pieds du personnage avec les deux joysticks, une maniabilité qui permet de laisser libre cours à son imagination en manière de tricks. Le titre inclut même un mode vidéo pour enregistrer et monter ses sessions. Vous pouvez retrouver une manette pour Xbox Series X | S à 59,99 € sur Amazon.