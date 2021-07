Session : le jeu de skate de crea-ture confirmé sur PS4 et PS5, avec une saison de sortie éloignée

En attendant le retour de la saga Skate, d'autres studios s'essayent à l'expérience, dont crea-ture. L'équipe développement actuellement Session, un projet disponible en Accès Anticipé sur Steam, Xbox One et Xbox Series X|S, dont la distribution de la version commerciale sera assurée par Nacon. L'éditeur français a d'ailleurs réservé un instant au projet lors de son dernier Nacon Connect.

Une bande-annonce a déjà mis en lumière les nouveautés de la version v0.0.0.27 sortie aujourd'hui. Il y a notamment l'ajout de la Courthouse, du Highline Bridge et du Black Hubba à New York, une refonte de certaines zones de Philadelphie, des améliorations de l'éditeur de replay, un mode Skate Dice avec des tricks à réaliser choisis aléatoirement et plus encore.

L'autre nouvelle, c'est que la version finale sortira à l'été 2022, sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, logique, mais aussi sur PS4 et PS5 ! Comme ça, tout le monde ou presque pourra s'essayer au jeu de glisse à un moment ou un autre.