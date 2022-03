Have a Nice Death : le rogue-lite avec une petite Mort se lance en Early Access en vidéo

En décembre dernier, Perfect World Entertainment et Magic Design Studios dévoilaient Have a Nice Death, un jeu de plateforme et d'action en 2D façon rogue-lite. Un titre développé par des Français, Sébastien Bénard (Dead Cells) est consultant sur le projet et le héros du jeu ressemble fortement à La Petite Mort créée par Davy Mourier.

Mais ici, La Mort est PDG de Death, Incorporated et explore les nombreux départements de l'entreprise en croisant divers employés et en affrontant des boss à l'aide d'armes variées. Un titre original qui se lance cette semaine en Early Access sur Steam, tout le contenu n'est donc pas encore présent, comme l'explique Simon Dutertre, lead game designer :

C'est un grand moment pour nos équipes, ici chez Magic Design Studios. Tout a commencé par un petit dessin de La Mort qui s'est transformé en un univers entier dans l'au-delà, et ce n'est que le début ! Nous avons hâte que les joueurs se plongent dans Have a Nice Death et nous fassent part de leurs retours, qui nous seront d'une aide précieuse pour faire évoluer le jeu.

La Mort, de Death, Incorporated, rajoute :

Je suis au bout du rouleau et je n'ai pas le temps d'écrire un communiqué de presse. Dites simplement à tout le monde que Have a Nice Death est le truc le plus mortel qu'ait produit l'au-delà depuis la peste noire… Et surtout, n'utilisez sous AUCUN PRÉTEXTE ce que j'écris dans cet e-mail comme citation.

Pour le moment, Have a Nice Death ne comprend donc que les quatre premiers Départements du jeu, les développeurs rajouteront des mondes, ennemis, armes et sorts au fur et à mesure de l'Early Access via des mises à jour. Le titre est disponible sur Steam, et vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.