Endless Dungeon : un gros report pour le jeu d'action et de stratégie rogue-lite

Déjà connu pour les rogue-lite Endless Space, Endless Legend et Dungeon of the Endless (et Humankind), Amplitude Studios développe actuellement Endless Dungeon, un jeu d'action et de stratégie avec des mécaniques rogue-lite. Le titre devait sortir le mois prochain, mais voilà une mauvaise nouvelle pour les fans impatients.

Le studio français et l'éditeur SEGA viennent en effet d'annoncer que la date de sortie d'Endless Dungeon est repoussée au 19 octobre 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, soit cinq mois de retard. L'Early Access, pour les joueurs ayant précommandé le titre en édition numérique Last Wish, débutera quant à lui deux jours avant, le 17 octobre. La version Nintendo Switch est toujours prévue, mais là encore, elle arrivera après les autres, à une date encore inconnue. Si jamais vous trouvez ce report trop important, il est même possible de vous faire rembourser votre précommande sur les plateformes numériques.

Amplitude Studios explique que ce report est là pour mieux prendre en compte les retours de la communauté et proposer un jeu de qualité, dans la lignée de l'univers Endless. Cela comprend l'équilibrage, la méta-progression, le tutoriel ou encore le polissage global. Romain de Waubert, directeur général du studio, rajoute :

Nous sommes reconnaissants et honorés de constater que les joueurs sont impatients de jouer à Endless Dungeon. Les retours que nous avons reçus lors de nos sessions OpenDev jusqu'à présent nous ont prouvé que nous avions vraiment quelque chose de spécial entre les mains et nous voulons nous assurer que le jeu atteigne son plein potentiel. Les joueurs ont toujours été au cœur de la philosophie de notre studio et la sortie d'Endless Dungeon en octobre nous donnera le temps supplémentaire de continuer à travailler avec la communauté et de peaufiner le jeu pour la meilleure expérience possible dès le premier jour. Nous avons hâte que les fans de l'univers et les nouveaux joueurs découvrent le gameplay unique d'Endless Dungeon, une combinaison de rogue-lite, d'action tactique et de tower defense.

Il faudra donc prendre son mal en patience jusqu'au mois d'octobre, mais Amplitude Studios annonce qu'il compte propose du contenu additionnel gratuit pour les joueurs ayant précommandé le titre sur PC et les premiers acheteurs sur consoles. Si le titre vous intéresse, vous pouvez précommander Endless Dungeon à 28,49 € sur Gamesplanet.

Lire aussi : Endless Dungeon : première vidéo de gameplay pour le rogue-like spatial