Endless Dungeon : Amplitude Studios dévoile un nouveau jeu de stratégie rogue-lite

Amplitude Studios est déjà auréolé du succès critique des Endless Space, d'Endless Legend et Dungeon of the Endless, le studio français sortira l'année prochaine Humankind, un titre bien différent, mais il a dévoilé cette semaine Endless Dungeon, qui prend évidemment place dans le même univers que les autres jeux estampillés Endless.

Endless Dungeon est donc un rogue-lite qui mélange action et stratégie, se déroulant sur une station spatiale hors service. Le joueur devra recruter une équipe de héros pour protéger un cristal contre des hordes de monstres qui arrivent à l'infini. La mort est inévitable, il faudra donc recommencer souvent pour améliorer son équipage. Voici les points à retenir :

Une toute nouvelle histoire dans l’Univers Endless : une station spatiale abandonnée depuis très longtemps. Des explorateurs échoués ici depuis des dizaines d’années – c’est à vous de comprendre ce qu’il s’est passé et comment en sortir ;

Ouvrez de nouvelles portes : derrière chaque porte il y a quelque chose de nouveau, différent et potentiellement mortel. Mais si vous avez la bonne tourelle, la bonne arme pour la bonne cible, vous pourriez vivre… jusqu'à la prochaine porte ;

Recrutez votre commando suicide : rassemblez vos troupes parmi des personnages uniques et essayez d'atteindre le coeur de la station en un seul morceau. Contrôlez toute l'équipe vous-même ou testez vos capacités de survie avec vos amis en multijoueur !

Protégez votre précieux : vous allez surtout devoir prendre soin du cristal, que vous allez devoir transporter avec vous durant votre aventure. Préparez-vous à le défendre à tout prix !





Endless Dungeon n'a pas encore de date de sortie, mais il est attendu sur PC (Steam), PlayStation 5, PS4, Xbox Series X et S, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez déjà vous inscrire à la newsletter du jeu pour obtenir une skin au lancement. Dungeon of the Endless est vendu 29,89 € sur Amazon.fr.