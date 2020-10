Humankind : mois de sortie, Digital Deluxe Edition et pack de jeu Notre-Dame, les précommandes se précisent

Si vous voulez essayer Humankind, le jeu de stratégie historique 4X d'Amplitude Studios, plus la peine d'attendre : vous pouvez tester une démo spéciale du titre via Stadia jusqu'au 28 octobre. À cette occasion, SEGA a aussi confirmé le mois de sortie du projet sur Stadia, mais aussi sur PC, à savoir avril 2021.

L'éditeur en profite pour lancer les réservations sur Steam, l'Epic Games Store et Stadia, avec une réduction de 15 % jusqu'à la sortie abaissant le prix de 59,99 à 50,99 €. Et si vous voulez en savoir plus sur les bonus de précommandes, la Digital Deluxe Edition et l'édition physique, qui comprennent notamment un DLC Notre-Dame, tous les détails sont ci-dessous.

CONTENU BONUS DE PRÉCOMMANDE Ensemble d’Avatar Boudicca – Ajoute un ensemble Boudicca pour personnaliser votre Avatar

Décoration pour le profil de joueur – Ajoute une décoration exclusive pour personnaliser votre profil de joueur

Ensemble de symboles pour le profil de joueur – Ajoute 10 symboles exclusifs pour personnaliser votre profil de joueur CONTENU DE L’ÉDITION DIGITALE DELUXE Le jeu HUMANKIND en téléchargement numérique

Un pack de jeu Notre-Dame

Merveille de Notre-Dame – Pour construire la cathédrale dans le jeu



Évènements narratifs de Notre-Dame – Ajoute des évènements narratifs autour de Merveilles comme Notre-Dame



Ensemble Victor Hugo pour votre Avatar – Ajoute un ensemble Victor Hugo pour personnaliser votre Avatar



Personnalité “Inspirante” pour votre Avatar – Ajoute la personnalité “Inspirante” pour personnaliser votre Avatar

La Bande Originale officielle en version digitale – Toutes les musiques de HUMANKIND créées par Arnaud Roy (connu auparavant comme FlybyNo) en format digital

Un poster PDF des arbres unités et technologies – Une vue d’ensemble de tous les arbres unités et technologies PRÉCOMMANDEZ L’ÉDITION PHYSIQUE Vous pouvez précommander l’édition physique de HUMANKIND dès aujourd’hui. Elle contiendra les mêmes éléments que l’édition digitale, avec le poster des arbres unités et technologies en version physique. Cette édition contiendra également une pièce de décision en édition limitée. L’édition physique sera disponible soit dans un Steel Case en édition limitée (voir l’image ci-dessous), soit dans un écopack 100 % recyclable, suivant les vendeurs.

