New Joe & Mac: Caveman Ninja, premier trailer de gameplay, T-Rex Edition et mois de sortie pour le remake

Le catalogue de Microids est décidément très varié, en témoigne son envie de proposer un remake de Joe & Mac: Caveman Ninja, jeu d'action et de plateforme en vue de côté connu dans les années 90. C'est Mr. Nutz Studio (Astérix & Obélix : Baffez-les Tous !) qui le développe. Une première bande-annonce de gameplay vient d'être diffusée pour cette version modernisée, l'occasion de faire le point sur son contenu. D'ailleurs, le titre définitif du jeu sera New Joe & Mac: Caveman Ninja.

Nous aurons droit à une remastérisation de l'aventure originale, ainsi qu'à un mode Extended avec des passages inédits, jouables en solo comme en coopération locale. L'expérience pourra se poursuivra dans des modes Entraînement, Boss Rush et Speedrun pour améliorer ou tester nos capacités.

Il y a fort longtemps, quand le « Rock & Roll » n'était encore que roc et que le « fast food » était un diner insaisissable, deux hommes préhistoriques nommés Joe & Mac vivaient dans un village plutôt cool et tranquille. Cool et tranquille, jusqu'au jour où une bande d'Hommes de Neandertal ne dévaste le village et kidnappe toutes les femmes de leur tribu. Tout repose désormais sur ce duo pré-hystérique qui devra affronter des dinosaures carnassiers et autres plantes carnivores pour délivrer leurs dames des cavernes dans un jeu d'action-plateformes aussi loufoque que coloré, tout droit venu du Jurassique avec des graphismes complètement retravaillés !

La date de sortie exacte n'est pas encore fixée, mais New Joe & Mac: Caveman Ninja verra le jour en novembre 2022 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series Series X|S et Switch, et vous pourrez vous procurer une édition physique T-Rex pour PS4, PS5 et Switch, comprenant 2 planches de stickers, une carte notice et un porte-clés 3D. Elle peut d'ores et déjà être précommandée pour 39,99 € chez Amazon.fr (qui liste d'ailleurs une sortie le 3 novembre 2022).