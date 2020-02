INSOLITE : Ninja défile à la Fashion Week de New York

Le nom de Tyler Blevins, alias Ninja, est un peu partout depuis qu'il a rassemblé des millions de fans sur Twitch en jouant à Fortnite, bien qu'il streame désormais sur Mixer. Ce succès lui a ouvert de nombreuses portes, il est notamment partenaire de Red Bull et d'Adidas. Ce qui lui a permis de défiler cette semaine à la Fashion Week de New York.

Donc non, pas de Fortnite ici, mais bien du football. Le vrai, celui qui se joue avec les pieds et que les Américains appellent soccer. La Major League Soccer présentait en effet ses nouveaux maillots à l'occasion de la Fashion Week et Ninja a été invité à défiler en portant celui des Red Bulls de New York. Et comme tous les maillots sont fabriqués par Adidas, la présence de Tyler Blevins était donc toute justifiée. Même si Ninja parle davantage du football américain (celui qui se joue avec les mains...) que du soccer sur ses réseaux sociaux.

Défiler sur scène pendant la Fashion Week de New York est juste un autre accomplissement incroyable pour moi, je suis béni et heureux de soutenir les Red Bulls de New York et de représenter pour ma famille Red Bull.

Ninja est toujours très actif sur Mixer avec Fortnite, Epic Games a d'ailleurs introduit une skin Série Icônes bleue en son honneur tout récemment.