Ninja sur Mixer : un deal à 30 millions de dollars ?

Véritable star de Twitch, Tyler « Ninja » Blevins a quitté la plateforme d'Amazon l'année dernière pour streamer en exclusivité sur Mixer, appartenant à Microsoft. Il y avait bien évidemment un contrat avec beaucoup d'argent derrière cette opération.

D'après un rapport de CNN citant l'agence de talents Ader, Ninja aurait ainsi touché entre 20 et 30 millions de dollars pour streamer en exclusivité sur Mixer pendant plusieurs années. Une somme astronomique qui n'a pas été confirmée par Microsoft ou Tyler Blevins. Quoi qu'il en soit, Ninja est passé de 14 millions d'abonnés sur Twitch à 2,8 millions d'abonnés sur Mixer.

Mais si Ninja est désormais une figure majeure de Mixer, la plateforme d'Amazon est également généreuse avec les autres streameurs populaires. Toujours d'après Ader, Mixer offrirait des contrats de 10 millions de dollars pour des vidéastes ayant plus de 10 000 abonnés sur Twitch, et 1 million de dollars pour des streameurs un peu plus modestes. Shroud, qui comptait sept millions d'abonnés sur Twitch, et désormais moins d'un million sur Mixer, aurait donc touché ces 10 millions de dollars.

Du côté de Twitch, il ne faisait évidemment aucun doute que les gros chèques étaient à l'origine de ces départs, même si certains anciens employés affirment que la politique très stricte de la plateforme d'Amazon a sans doute fait pencher la balance dans certains cas. Nombreux sont les vidéastes à se faire bannir après avoir arboré des tenues affriolantes, selon Twitch, ou pestant contre l'absence d'outils pour lutter contre les trolls et le harcèlement.

Lire aussi : YouTube Gaming : trois stars de la plateforme signent un contrat d'exclusivité et disent au revoir à Twitch