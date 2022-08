Diablo Immortal : 30 millions de joueurs et 100 millions de dollars de revenus estimés sur mobiles

Diablo Immortal est sorti le 2 juin dernier et il faut bien reconnaître que la plupart des fans attendaient surtout Diablo IV. Le titre de Blizzard est ici un hack'n slash, mais free-to-play sur PC, iOS et Android, qui a quand même attiré les curieux : le studio annonce que Diablo Immortal compte 30 millions de joueurs.

Nombreux sont donc les joueurs à avoir essayé le titre sur mobiles ou ordinateurs depuis son lancement, mais les critiques négatives concernant le modèle économique pay-to-win sont vite tombées. Des microtransactions qui ont quand même séduit une certaine partie de la communauté, Sensor Tower affirme que selon ses données, Diablo Immortal aurait déjà engendré 100 millions de dollars en deux mois. Un chiffre qui n'est qu'une estimation, mais la firme est souvent proche de la réalité et, surtout, cela ne prend en compte que les versions iOS et Android sur l'App Store et le Google Play Store, le titre étant également disponible sur PC via Blizzard Battle.net.

Diablo Immortal semble donc rencontrer le succès escompté par Blizzard, reste à savoir s'il arrivera à séduire les joueurs pendant de longs mois, voire de longues années. Vous pouvez sinon retrouver Diablo III - Eternal Collection à 19,99 € sur Amazon.