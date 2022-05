Diablo Immortal : tout ce qu'il faut savoir sur le lancement du jeu free-to-play sur PC et mobiles

Diablo Immortal n'aura pas enchanté les fans lors de son annonce à la BlizzCon 2018, mais après une bêta fermée plutôt rassurante sur mobiles, le titre va enfin sortir sur iOS et Android cette semaine, de même que sur PC au travers d'une bêta ouverte. Le jeu étant free-to-play, nombreux seront les curieux à vouloir l'essayer.

Alors en attendant la sortie de Diablo Immortal ce jeudi 2 juin 2022, Blizzard fait le point sur ce qu'il faut savoir :

HORAIRES DE SORTIE DANS LE MONDE

Tandis que nous nous préparons au lancement de Diablo Immortal le 2 juin à 19h00 (heure de Paris) sur iOS, Android et PC en bêta ouverte, certains joueurs et joueuses verront Diablo Immortal apparaître sur l’App Store Apple et sur Google Play dès le 1er juin dans l’après-midi (heure de Paris). Cela est en partie dû à la nature du déploiement des jeux mobiles et à la nécessité de garantir un lancement complet et fluide de la version mobile de Diablo Immortal. Pour découvrir la date de lancement complet de Diablo Immortal dans votre région et sur toutes les plateformes, veuillez consulter le calendrier ci-dessous. Pour vous aider dans vos conversions des différents fuseaux horaires, cliquez ici.

Comme nous l’avons indiqué précédemment, Diablo Immortal sortira en bêta ouverte sur PC, Android et iOS dans certaines régions d’Asie-Pacifique le 22 juin (fuseau horaire du Pacifique), notamment à Hong Kong, en Indonésie, à Macao, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, à Taïwan et en Thaïlande. Au Vietnam, le lancement de Diablo Immortal aura lieu à la même date, mais en bêta ouverte sur PC uniquement. Ces régions disposeront de serveurs dédiés afin de garantir une meilleure connexion.

PRÉTÉLÉCHARGEMENT SUR PC DISPONIBLE

Dès aujourd’hui, vous pouvez prétélécharger la version PC de Diablo Immortal depuis Battle.net. Ainsi, lors du lancement complet de Diablo Immortal le 2 juin, vous pourrez ouvrir les portes des Enfers sans attendre et abattre des démons à un rythme effréné !

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION ET DE LANCEMENT

Une fois le jeu sorti, vous devrez télécharger et installer Diablo Immortal sur la plateforme de votre choix avant de commencer à réparer les dégâts causés dans Sanctuaire par les légions d’envahisseurs assoiffés de sang de Skarn. Vous trouverez ci-dessous la marche à suivre pour installer Diablo Immortal dès le 2 juin. Pour celles et ceux qui ont décidé de prétélécharger le jeu sur PC, aucune action supplémentaire ne sera requise le jour du lancement.

Sur PC Windows :

Si ce n’est pas déjà fait, téléchargez et installez l’application de bureau Battle.net puis lancez-la. Inscrivez-vous pour créer un compte Battle.net, ou connectez-vous avec un compte existant.

Ouvrez votre application Battle.net et acceptez le téléchargement d’éventuelles mises à jour.

Sélectionnez « Jeux » > « Diablo Immortal » et cliquez sur « Installer ». Une fois l’installation terminée, cliquez simplement sur « Jouer » pour lancer le jeu.

Sur Android :

Lancez l’application Google Play Store sur votre appareil. Dans la barre de recherche, tapez « Diablo Immortal ».

Une fois sur la page de la boutique de Diablo Immortal, appuyez sur le bouton « Installer » et acceptez le téléchargement.

Sur iOS :

Lancez l’App Store sur votre appareil. Dans la barre de recherche, tapez « Diablo Immortal ».

Une fois sur la page du magasin de Diablo Immortal, appuyez sur le bouton « Obtenir » puis sur le bouton « Installer » et acceptez le téléchargement.

COMMENT ACTIVER LA PROGRESSION PARTAGÉE SUR PLUSIEURS APPAREILS

Vous avez besoin d’un compte Battle.net pour pouvoir jouer sans interruption à Diablo Immortal sur votre ordinateur et vos appareils mobiles. Vous pouvez jouer en tant qu’invité(e) sur votre appareil mobile et vous connecter plus tard, ou bien vous pouvez créer un compte Battle.net pour sauvegarder votre progression et reprendre le jeu sur votre ordinateur.

Remarque : les comptes invités sont uniquement accessibles depuis l’appareil sur lequel ils ont été créés, à moins que vous ayez activé la sauvegarde sur le cloud.

ASSISTANCE CLIENTÈLE ET COMMUNAUTÉ

Les armées des Enfers attendent le retour du seigneur de la Terreur, et nous tenons à faciliter votre arrivée dans Sanctuaire afin de combattre ce mal. Plus important encore, le destin de Sanctuaire dépend de votre courage sur le champ de bataille. Si vous rencontrez une situation délicate le jour du lancement, n’hésitez pas à nous contacter. Nous surveillerons attentivement les forums Blizzard, le compte Twitter de l’assistance clientèle Blizzard et tout problème signalé via le portail d’assistance clientèle afin de vous aider à reprendre votre partie au plus vite.

Nous ne pouvons exprimer à quel point nous sommes enthousiastes à l’idée que vous puissiez bientôt commencer votre quête au sein de Diablo Immortal. Par ailleurs, nous tenons à remercier les nombreux joueurs et joueuses qui nous ont fait part de leurs commentaires tout au long du développement de Diablo Immortal, et qui ont en grande partie influencé le jeu que vous découvrirez le 2 juin.

Bien, vous êtes désormais de taille à affronter les Enfers !

– L’équipe de Diablo Immortal

F.A.Q.

Q : Quels serveurs seront disponibles dans ma région ?

Europe - Français : Skarn, Dravec, Charsi, Leoric, Ammuit, Esu.

Q : Dans quelles langues Diablo Immortal est-il disponible ?

Diablo Immortal est disponible dans les langues suivantes : portugais brésilien, anglais, espagnol européen, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, espagnol et chinois traditionnel.

En outre, lors du lancement de la bêta ouverte de Diablo Immortal sur PC, il sera impossible de changer la langue utilisée dans le jeu via le lanceur Battle.net. Les joueurs et joueuses pourront modifier la langue dans les paramètres du jeu, ou en changeant la langue du système d’exploitation de leur PC avant de lancer Diablo Immortal.

Q : Quels types de manettes puis-je utiliser pour jouer à Diablo Immortal ?

Windows : manettes filaires

Manette sans fil Xbox One

Manette Logitech F510

Manette Logitech F710

Manette DualShock 3

Manette DualShock 4

Manette Sony DualSense (PlayStation 5)

Manettes Joy-Con Nintendo Switch (via support Joy-Con et connecteur USB Type-C)

Manette Nintendo Switch Pro (via connecteur USB Type-C)

Manette Xbox Adaptive Controller

Manette sans fil Xbox Elite

Manette sans fil Xbox Elite Series 2

Windows : manettes Bluetooth / adaptateurs USB

Manette sans fil Bluetooth Xbox One

Manette SteelSeries Stratus Duo (via Bluetooth)

Manette DualShock 3 (via l’adaptateur Bluetooth 8Bitdo)

Manette DualShock 4 (via Bluetooth)

Manette Sony DualSense (PlayStation 5)

Manette Nintendo Switch Pro (via l’adaptateur Magic-NS Mayflash)

Appareils iOS

Manette Backbone One

Manette Razer Kishi

Manette Rotor Riot (Mfi)

Manette SteelSeries Nimbus (Mfi)

Manette DualShock 4

Manette sans fil Sony DualSense (PlayStation 5)

Manette sans fil Xbox Elite Series 2 (iOS 15+)

Manette Xbox Adaptive Controller (iOS 14+)

Manette sans fil Bluetooth Xbox One

Manette Bluetooth Xbox Series X/S

Appareils Android

Manette sans fil Bluetooth Xbox One

Manette Bluetooth Xbox Series X|S

Manette SteelSeries Stratus Duo

Manette DualShock 4

Manette sans fil Sony DualSense (PlayStation 5)

Manette sans fil Xbox Elite Series 2

Manette Xbox Adaptive Controller

Manette Razer Kishi

Manette Pro 8bitdo SN30

Q : Combien un clan peut-il compter de membres, et de combien de caractères peut être composé le nom de mon clan ?

Chaque clan peut compter jusqu’à 100 membres. Le nom que vous donnerez à votre valeureuse troupe vous revient, à l’exclusion de tout terme injurieux, mais il doit comporter entre 2 et 24 caractères. Vous ne pouvez appartenir qu’à un seul clan à la fois. Si vous souhaitez rejoindre un autre clan, vous devez d’abord quitter votre clan actuel.

Q : Qu’adviendra-t-il de ma progression et de mes achats effectués lors de la bêta ouverte sur PC ?

À la fin de la bêta ouverte sur PC, votre progression ainsi que les achats que vous aurez effectués seront conservés.

Q. Quels appareils prennent en charge les paramètres graphiques optimaux de Diablo Immortal ?

Les paramètres graphiques optimaux de Diablo Immortal seront uniquement disponibles sur PC et sur certains appareils iPad.

Configuration minimale requise sur PC

Système d’exploitation : Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11 (64 bits)

Processeur : AMD FX-8100 ou Intel Core i3

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 460, ATI Radeon HD 6850 ou Intel HD Graphics 530

Mémoire : 4 Go de RAM

Configuration recommandée sur PC

Système d’exploitation : Windows 10 / Windows 11 (64 bits)

Processeur : Intel Core i5 or AMD Ryzen 5

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 770 ou AMD Radeon RX 470

Mémoire : 8 Go de RAM

*Espace disque nécessaire : 24 Go





Configuration minimale requise sous Android

Système d’exploitation : Android OS 5.0

Processeur : Snapdragon 660 / Exynos 9611

Carte graphique : Adreno 512 / Mali-G72 MP3

Mémoire : 2 Go de RAM

*Espace disque nécessaire : 2,4 Go (avec une mise à jour supplémentaire de 10 Go)

Configuration minimale requise sous iOS

Système d’exploitation : iOS 11

Matériel : iPhone 6s

*Espace disque nécessaire : 3,3 Go (avec une mise à jour supplémentaire de 9,5 Go)