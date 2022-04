Diablo Immortal annoncé sur PC avec une bêta ouverte et daté sur iOS et Android

Blizzard nous avait donné rendez-vous ce lundi à 13h30 pour une présentation dédiée à Diablo Immortal, le premier jeu mobile de la licence. Finalement, ce fut assez court, une dizaine de minutes, mais pas inintéressant, avec comme surprise l'annonce d'une version PC ! Comme quoi, la grogne des joueurs a bien été entendue.

C'est avec une bande-annonce mêlant éléments cinématiques et gameplay que nous apprenons que Diablo Immortal sortira le 2 juin 2022 sur iOS et Android, mais aussi en bêta ouverte sur PC où il sera cross-play et cross-progression, toujours en free-to-play. Il est d'ailleurs d'ores et déjà possible de se préinscrire sur le site officiel. Cet épisode se déroule pour rappel chronologiquement entre Diablo II et Diablo III, promettant une lutte contre le Seigneur de la damnation Skarn. Les développeurs avaient donné la possibilité de jouer à la manette sur mobiles lors de la dernière bêta et il en sera donc de même sur ordinateurs, même si le combo clavier et souris a également été ajouté. Cette version PC pourra tourner à une résolution élevée, mais rien de plus n'a été spécifié.

« Préparez-vous à massacrer les démons des Enfers dans le plus vaste Diablo que Blizzard ait jamais sorti, a déclaré Mike Ybarra, président de Blizzard Entertainment. Étant donné qu'il s'agit du premier jeu de Blizzard conçu spécialement pour mobile, nous tenions à proposer une expérience digne de la franchise. Nous avons donc effectué nombre de tests, intégré de nombreux changements basés sur les commentaires reçus, afin de créer un jeu que nous sommes impatients de partager avec la communauté. Nous avons hâte de vous faire découvrir ce nouvel opus de la série Diablo, et de vous rejoindre à Sanctuaire. »

Quelques détails supplémentaires concernant ce « premier MMOARPG de la franchise Diablo » ont aussi été donnés dans un article, à retrouver ci-dessous. Un communiqué précise également que les clans du jeu pourront accueillir jusqu'à 150 joueurs, avec du PvP intitulé Cycle du Conflit, et que des hauts faits seront inclus.

DIABLO IMMORTAL SUR PC

Rassurez-vous : Diablo Immortal offrira une expérience mobile AAA complète sur PC. Pour que vous puissiez le vérifier par vous-même, Diablo Immortal sera disponible en bêta ouverte sur PC. Dès la sortie du jeu, vous pourrez combattre les légions des Enfers sur PC, et bénéficier d’une prise en charge complète du cross-play et de la progression partagée. Pendant la période de la bêta ouverte sur PC, nous continuerons à recueillir les avis des joueurs et des joueuses, à apporter des modifications et à peaufiner cette version de Diablo Immortal jusqu’à ce qu’elle offre une expérience finalisée à tous nos valeureux aventuriers et aventurières. Cela dit, nous avons déjà procédé à quelques ajustements pour que celles et ceux qui choisiront de jouer à Diablo Immortal sur PC puissent défendre Sanctuaire en toute quiétude.

Où que vous alliez, vous aurez la possibilité de triompher des envahisseurs démoniaques de Sanctuaire. Les fonctionnalités de cross-play et de progression partagée entre mobile et PC vous permettront en outre de forger des alliances et de partir à l’aventure avec d’autres camarades, quelle que soit la plateforme. À la fin de la bêta ouverte sur PC, vous pourrez conserver votre progression et tous vos achats.

Outre la facilité d’accès, nous comprenons que le confort est essentiel, en particulier pour les parties plus longues. Pour offrir aux protecteurs et protectrices de Sanctuaire davantage de façons de jouer, Diablo Immortal prendra en charge les manettes sur PC et mobile. Depuis la bêta restreinte, nous avons modifié la fonctionnalité des manettes afin qu’il soit désormais possible d’utiliser un curseur libre pour naviguer dans les menus. Toutefois, pour taper des messages dans le jeu, vous aurez besoin d’un écran tactile ou d’un clavier. L’une de nos priorités est d’offrir l’expérience la plus optimale possible lorsque vous utiliserez une manette pour protéger Sanctuaire. Aussi, après le lancement de Diablo Immortal, nous continuerons à améliorer leur prise en charge.

Autre grande première pour un jeu Diablo, les touches directionnelles Z/Q/S/D/ permettront de se déplacer sur la carte pour PC. Bien entendu, vous pourrez toujours utiliser la souris et le clavier pour explorer, piller et tenir à distance les créatures cauchemardesques sorties tout droit des Enfers.