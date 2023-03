ASUS ROG Phone 6 : un smartphone Diablo Immortal Edition avec ses accessoires lancé

Très critiqué lors de son annonce et même après son lancement à cause son modèle économique, le free-to-play Diablo Immortal de Blizzard a su trouver son public et comptait l'été dernier plus de 30 millions de joueurs, pour 100 millions de dollars rapportés. Un joli succès qui a inspiré ASUS ROG.

Le constructeur de périphériques et accessoires pour gamers lance cette semaine le ROG Phone 6, un smartphone pour joueurs que nous vous avons déjà présenté en détail l'année dernière et qui fait son retour dans une Diablo Immortal Edition. Le smartphone inclut plusieurs éléments visuels du hack'n slash de Blizzard ainsi que plusieurs accessoires qui raviront les fans, dont l'Aero Case Shield Blessing, une carte du Sanctuaire avec des inscriptions cachées à l'encre invisible et une épingle d'éjection de l'Immortalité, le tout livré dans un Cube Horadrim et une Pierre-Monde. ASUS ROG rajoute :

Lorsque vous activez le ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition à l'aide du bouton d'alimentation, vous pénétrez dans le monde infernal de Diablo. Des animations à thème, des fonds d'écran animés, des animations de chargement, des effets sonores impressionnants vous attendent, ainsi qu'un panneau toujours actif personnalisé et des notifications d'appels entrants. Êtes-vous prêt à combattre les forces du mal ? Le design exclusif du carton s'inspire du célèbre Cube Horadrim, un objet précieux qui peut transformer tout ce qui est placé à l'intérieur. Le téléphone lui-même est rangé en toute sécurité dans une boîte inspirée de la légendaire Pierre-Monde. Le ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition est doté de la Coque aérodynamique Bouclier de sérénité et d'une carte de Sanctuary comportant des inscriptions dissimulées à l'encre invisible qui peuvent être révélées à l'aide de la Lumière de Fahir. On trouve également une épingle d'éjection de l'immortalité unique en son genre, inspirée du logo du jeu. Chacun de ces accessoires est imprégné de l’univers de Diablo.

Le ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition est disponible sur le site d'ASUS au prix conseillé de 1 329 € et il est même actuellement bradé à 1 229 € pour son lancement. Le smartphone en édition classique est sinon affiché à 999 € sur Amazon.