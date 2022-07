ASUS ROG Phone 6 et 6 Pro : informations, date de sortie, accessoires, offre de précommande, voici les nouveaux smartphones pour gamers

ASUS vient de dévoiler aujourd'hui les ROG Phone 6 et ROG Phone 6 Pro, nouveaux smartphones pour gamers qui débarqueront prochainement avec des accessoires inédits pour profiter au mieux de ses parties de jeux vidéo n'importe où. Des modèles équipés d'un Snapdragon 8+ Gen 1 avec un système de refroidissement GameCool 6, d'un écran AMOLED HDR 10+ de 6,78 pouces à 165 Hz, de 18 Go de RAM et de 512 Go de stockage, le tout porté par une batterie de 6 000 mAh !

ASUS entre dans les détails et explique que le processeur Snapdragon 8+ Gen 1 est 50 % plus rapide que le Snapdragon 888 du ROG Phone 5, la RAM est en LPDDR5, le GameCool 6 comprend une technologie de refroidissement du CPU à 360° avec une chambre à vapeur 30 % plus grande et des feuilles de graphite 85 % plus grandes, et le logiciel Armoury Crate est là pour régler les paramètres de performances. Du côté de l'écran, les utilisateurs peuvent le régler sur 60, 90, 120, 144 ou 165 Hz, avec une calibration des couleurs faite en collaboration avec Pixelworks. ASUS a aussi amélioré les gâchettes tactiles de contrôles AirTrigger latérales, les capteurs à ultrasons prennent en compte divers gestes comme la double action, la presse et le soulèvement, sans oublier la visée par gyroscope, le système audio GameFX inclut des haut-parleurs doubles symétriques à sept aimants pour des effets stéréo, une prise Jack 3.5 est disponible et les ROG Phone 6 sont équipés de la solution audio Dirac Virtuo pour une spatialisation plus immersive, ainsi que du Snapdragon Sound pour une faible latence.

La batterie de 6 000 mAh se remplit avec un adaptateur HyperCharge 65 W pour une charge rapide, et du côté de la capture d'images, nous avons un appareil photo principal Sony IMX766 de 50 MP avec un traitement HDR, un second appareil photo ultra large de 13 MP et un appareil photo macro. Les fonctions logicielles comprennent le mode vidéo HDR10+ et une caméra frontale de 12 MP. Enfin, le ROG Phone 6 inclut un éclairage Aura RGB au dos, il est disponible en Phantom Black et Storm White (12 Go de RAM et 256 Go de stockage ou 16 Go de RAM et 512 Go de stockage), tandis que le ROG Phone 6 Pro est disponible uniquement en Storm White avec un mini-écran ROG Vision à l'arrière, 18 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Les utilisateurs des ROG Phone 6 peuvent également opter pour des accessoires, comme le ventilateur AeroActive 6 à clipser avec un refroidisseur thermoélectrique alimenté par l'IA et un ventilateur dirigé vers les points chauds pour abaisser la température jusqu'à 25°C, rajoutant au passage quatre boutons physiques additionnels pour que le smartphone ressemble à une vraie manette. Sinon, ASUS propose la manette de jeu ROG Kunai 3, l'écran de protection en verre et des coques.

Comme si cela ne suffisait pas, ASUS présente au passage de nouveaux accessoires pour accompagnes ses ROG Phone 6, avec les écouteurs ROG Cetra True Wireless Pro et ROG Cetra True Wireless, le premier étant un modèle hybride, avec et sans fil, incluant un Quad DAC ESS et un microphone antibruit par intelligence artificielle permettant de passer rapidement du mode sans fil ou filaire USB-C. Le Bluetooth passe par la technologie Snapdragon Sound avec une faible latence et un mode Gaming pour 45 ms de délai et plusieurs modes ANC (réduction de bruit active). En mode filaire, nous avons un convertisseur numérique-analogique Quad DAC ESS 9280 intégré, un microphone antibruit par IA réduisant jusqu'à 95 % de 500 millions de types de bruits de fond. Le ROG Cetra True Wireless est quant à lui uniquement sans fil, avec un mode Gaming.

Toujours du côté de l'audio, ASUS dévoile le ROG Delta S Wireless, premier casque sans fil bi-mode de la gamme ROG avec une connectique Bluetooth ou 2,4 GHz et des microphones dissimulés IA Beamforming avec AI Noise Cancelation réduisant 95 % des bruits de fond. Le constructeur présente aussi le ROG Delta S Core, ne pesant que 270 g.

Voilà, vous savez maintenant presque tout sur les ROG Phone 6 et 6 Pro d'ASUS, ainsi que leurs accessoires. Le ROG Phone 6 sera disponible vers la fin du mois de juillet 2022 chez les revendeurs habituels (Fnac, Darty, France Accessoires) et sur l'ASUS Store, tandis que le ROG Phone 6 Pro arrivera à la mi-août, sur les mêmes boutiques. Une offre de précommande sera proposée du 5 juillet au 7 août, permettant d'obtenir gratuitement un AeroActive Cooler 6 pour l'achat d'un ROG Phone 6 ou 6 Pro. Et pour finir, voici les prix de tout cela :

Le ROG Phone 6 équipé de 12 Go RAM / 256 Go stockage est vendu au prix public indicatif de 1 029 € TTC ;

Le ROG Phone 6 équipé de 16 Go RAM / 512 Go stockage est vendu au prix public indicatif de 1 149 € TTC ;

Le ROG Phone 6 Pro équipé de 18 Go RAM / 512 Go ROM est au prix public indicatif de 1 329 € TTC ;

Le ventilateur AeroAactive Cooler 6 sera vendu au prix public indicatif de 89 € TTC ;

Le ROG Kunai 3 sera vendu au prix public indicatif de 119 € TTC ;

Le ROG Clip sera vendu au prix public indicatif de 29 € TTC ;

La coque de protection Devil’s Case sera vendue au prix public indicatif de 39 € TTC ;

L’écran de protection sera vendu au prix public indicatif de 29 € TTC. Les disponibilités à la vente des accessoires seront précisées prochainement.

Le ROG Delta S Wireless est disponible depuis mi-juin au prix public indicatif de 199,99 € ;

Les écouteurs ROG Cetra True Wireless sont déjà disponibles au prix public indicatif de 129,99 € ;

Les écouteurs ROG Cetra True Wireless Pro seront disponibles au cours du mois de septembre au prix public indicatif de 259,99 € ;

Le ROG Delta S Core sera disponible début août au prix public indicatif de 109,99 €.