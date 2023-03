ROG Phone 7 : ASUS tease son nouveau smartphone pour gamers et donne une date pour la présentation

ASUS est connu pour ses ordinateurs pour gamers, mais également pour ses périphériques, et il s'est lancé sur le marché des smartphones taillés pour le jeu vidéo avec les ROG Phone. Les modèles 6 et 6 Pro ont été lancés l'été dernier, et ASUS est désormais prêt à dévoiler son prochain smartphone.

Le constructeur nous donne rendez-vous le 13 avril 2023, à 14h00, afin de suivre l'évènement virtuel For Those Who Dare et découvrir le ROG Phone 7. Pour le moment, ASUS se contente de faire du teasing et rajoute :

Lors de cet évènement, ROG dévoilera la série révolutionnaire ROG Phone 7, équipée du dernier processeur phare de Qualcomm, d'un système de refroidissement amélioré et offrant une expérience gaming particulièrement immersive. Associé à l’écran gaming le plus fluide jamais conçu, à une batterie gigantesque, à un contrôle tactile incroyable et à des fonctionnalités intelligentes, le nouveau ROG Phone 7 confère aux joueurs une longueur d'avance sur leurs adversaires. Cette fois-ci, le ROG Phone ne se contente pas d'être performant : son nouveau design élégant et unique, basé sur des couleurs et des matériaux contrastés, le démarque des autres. Forte d'un style futuriste et d'une puissance redoutable, la série ROG Phone 7 repousse une fois de plus les limites du gaming. C'est le téléphone de jeu ultime, For Those Who Dare.

Performances augmentées, refroidissement amélioré, design retravaillé, voilà qui promet de belles choses pour le ROG Phone 7, que nous ne manquerons évidemment pas de vous présenter en détail lors de son officialisation. Sinon, vous pouvez retrouver le ASUS ROG Phone 6 5G Diablo Immortal Edition à 1 392 € sur Amazon.

