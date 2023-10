Asus ROG Phone 8 Ultimate : plus d'informations sur le futur smartphone gaming

Alors que le prix des forfaits mobiles ne cesse d'augmenter ces derniers temps, comme vous pouvez le voir sur ce site, les smartphones gaming continuent de rencontrer un intérêt croissant de la part des joueurs mobiles.

En avril dernier, ASUS dévoilait ainsi sa nouvelle gamme de smartphones ROG Phone 7, disponible en mai 2023.

L'Asus ROG Phone 7 Ultimate

Un processeur Snapdragon 8 Gen 3 haut de gamme et 16 Go de RAM

Aujourd'hui, on en sait plus sur son successeur, à savoir l'Asus ROG Phone 8 Ultimate qui sera probablement muni de la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 3, comme indiqué par des fuites concernant son numéro de modèle, ASUS_AI2401_A, et les fiches de performance associées. Même si rien n'indique clairement qu'il s'agit bien de ce nouveau processeur, les informations données pourraient correspondre selon certains investigateurs.

Sa capacité de 16 Go pour la mémoire vive a également été révélée, ainsi que certaines de ses performances : 2213 points pour les tests monocœur, mieux que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max !, et 7 408 points pour les tests multicœur.

La sortie précise de l'ASUS ROG Phone 8 n'a pas encore été révélée, mais on s'attend à une date de lancement pour le premier trimestre 2024. De nouvelles informations devraient arriver dans les semaines à venir pour ce smartphone gaming très attendu.