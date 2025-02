BON PLAN : une belle réduction sur le smartphone gaming ASUS ROG Phone 8 Pro

ASUS propose depuis quelques années des smartphones conçus pour le jeu vidéo, il a lancé l'année dernière les ROG Phone 8, avec notamment le puissant ROG Phone 8 Pro équipé d'un proccesseur Snapdragon 8 Gen 3, d'un écran tacile AMOLED 165 Hz, de 512 Go de stockage et de 16 Go de RAM.

L'ASUS ROG Phone 8 Pro est actuellement vendu à 899,95 € chez LDLC, au lieu de 1 139,95 € habituellement, une belle réduction à ne pas louper pour ce smartphone gaming.

Profitez de performances incroyables sans interruption grâce à l'ASUS ROG Phone 8 Pro. Spécialement conçu pour les jeux vidéos, il embarque un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, un sublime écran AMOLED 6.78" à résolution Full HD+ de 1080 x 2400 pixels à taux de rafraichissement de 165 Hz, mais également 16 Go de RAM et une capacité de stockage de 512 Go. Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Système : Android 14 + ROG UI - Zen UI

: Android 14 + ROG UI - Zen UI Ecran : Ecran 6.78" AMOLED, résolution 1080 x 2400 pixels, ratio 20:9, taux de rafraichissement de 165 Hz, HDR10+, taux d'échantillonnage tactile 720 Hz

: Ecran 6.78" AMOLED, résolution 1080 x 2400 pixels, ratio 20:9, taux de rafraichissement de 165 Hz, HDR10+, taux d'échantillonnage tactile 720 Hz RAM : 16 Go

: 16 Go APN arrière : capteur grand angle IMX890 de 50 MP + capteur ultra grand angle de 13 MP + capteur télé photo de 32 MP, stabilisation électronique 6 axes, Time Lapse, ralenti 4K, caméra frontale de 32 MP

: capteur grand angle IMX890 de 50 MP + capteur ultra grand angle de 13 MP + capteur télé photo de 32 MP, stabilisation électronique 6 axes, Time Lapse, ralenti 4K, caméra frontale de 32 MP Audio : deux haut-parleurs stéréo à double amplification, triple microphone à réduction de bruit

: deux haut-parleurs stéréo à double amplification, triple microphone à réduction de bruit Stockage : 512 Go (UFS 4.0)

: 512 Go (UFS 4.0) Connectivité : BT 5.3, GPS, Wi-Fi 7 ax/ac/a/b/g/n, NFC, GPS, reconnaissance faciale, capteur d'empreintes digitales, USB-C

: BT 5.3, GPS, Wi-Fi 7 ax/ac/a/b/g/n, NFC, GPS, reconnaissance faciale, capteur d'empreintes digitales, USB-C Batterie : 5500 mAh + chargeur HyperCharge 65W

5500 mAh + chargeur HyperCharge 65W Dimensions : 163.8 x 76.8 x 8.9 mm pour un poids de 225 g ASUS ROG Phone 8 Pro Noir Fantôme (16 Go / 512 Go) à 899,95 € chez LDLC