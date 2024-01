CES 2024 : ROG Phone 8, ASUS dévoile son nouveau smartphone pour gamers boosté par l'IA

Le CES 2024 bat actuellement son plein à Las Vegas et cette année, la tendance est à l'intelligence artificielle, sous toutes ses formes. Les constructeurs utilisent cette technologie de plus en plus performante dans tous leurs produits, notamment dans les smartphones. Le ROG Phone 8 d'ASUS n'échappe pas à la règle.

ASUS Republic of Gamers dévoile donc son nouveau smartphone dernier cri pour gamers, le ROG Phone 8, qui propose des performances toujours plus poussées, un écran AMOLED de 6,78 pouces à 165 Hz ainsi qu'un appareil photo et d'autres fonctionnalités boostées par l'IA. Les versions Pro et Pro Edition ont même droit à un petit écran LED personnalisable. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau ROG Phone 8 d'ASUS :

Au-delà du gaming

La série ROG Phone 8 a été entièrement repensée, conservant ses impeccables références en matière de gaming tout en élargissant son champ d'action à tous ceux qui recherchent un téléphone efficace à tout point de vue au quotidien. Le nouveau design remarquable est jusqu'à 15 % plus fin que la génération précédente, sans pour autant sacrifier les performances. L'accent mis sur le design haut de gamme et la durabilité démontre que ces appareils ne sont pas de simples téléphones, mais qu'ils sont synonymes de sophistication et de puissance.

La série ROG Phone 8 bouscule les idées reçues en matière de gaming mobile, en alliant performances débridées, innovation et design regroupant esthétisme et fonctionnalité. Qu'il s'agisse de joueurs passionnés ou d'amateurs de technologie, la série ROG Phone 8 invite les utilisateurs à élever leur expérience de jeu mobile.

Des performances débridées

Le ROG Phone 8 renferme la formidable plateforme mobile Snapdragon® 8 Gen 3 (30% plus rapide en calcul CPU et 25 % plus rapide en calcul GPU, que la génération précédente), soutenue par une RAM LPDDR5X de 8533 Mb/s et un espace de stockage UFS 4.0 pour des performances inégalées. Pour garantir des sessions gaming marathon sans surchauffe, le système révolutionnaire Rapid-Cooling Conductor, qui fait partie du design thermique avancé GameCool 8, conduit la chaleur directement du processeur vers le capot arrière. En outre, le tout nouveau refroidisseur externe AeroActive Cooler X est désormais 29 % plus petit et 10 % plus fin (que la génération précédente) mais offre une efficacité thermique de refroidissement 20 % fois supérieure, réduisant la température du dos du boîtier jusqu'à 26°C.

En plus d'offrir un design haut de gamme et des performances ultimes, le ROG Phone 8 est le premier smartphone gaming au monde conforme à la norme IP68, capable de résister à la poussière et aux infiltrations d'eau afin que les utilisateurs puissent profiter d'un fonctionnement optimal, où qu'ils se trouvent. La batterie de 5500 Mah est plus compacte que sur le modèle précédent mais permet toujours de tenir environ une journée complète sans recharge. Le smartphone se recharge de 0 à 100 % en 39mn, et possède un système de charge sans fil 15 W.

Écran ultra-lumineux

Le ROG Phone 8 Pro est équipé d'un tout nouvel écran AMOLED flexible de 6,78 pouces (Samsung E6) qui prend en charge les taux de rafraîchissement adaptatifs grâce à la technologie LTPO. Le système peut ajuster automatiquement le taux de rafraîchissement de 1 à 120Hz en fonction de la tâche en cours afin de réduire la consommation d'énergie. Les utilisateurs peuvent également choisir un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 165 Hz pour des jeux fluides, tandis que le taux d'échantillonnage tactile peut atteindre 720 Hz pour une réactivité instantanée. La luminosité maximale atteint désormais 2 500 nits, ce qui permet aux utilisateurs de jouer ou de regarder des films à l’extérieur en plein soleil sans aucun problème. Les superbes images sont mises au point en collaboration avec la société Pixelworks®, leader dans le domaine du traitement d'image, pour une précision des couleurs inédite. Cet affichage est sans pareil.

La plateforme de paramétrage Armoury Crate permet en outre de décaler ou centrer l’image en fonction du poinçon intégré à la dalle en mode jeu, ceci afin d’optimiser la vision et l’affichage.

Caméras IA de niveau professionnel

Les joueurs et les créateurs peuvent désormais explorer des possibilités photographiques infinies grâce au système tri-caméra avancé de la série ROG Phone 8. Par ailleurs, la technologie OZO Audio permet aux utilisateurs d'éliminer le bruit du vent pour des enregistrements en extérieur d'une grande clarté, ou de capturer un son spatial 3D Surround immersif et de haute fidélité.

La caméra principale est équipée du dernier capteur d'image Sony de 50 mégapixels pour des images d'une grande clarté. Son objectif grand angle de 24 mm est idéal pour les photos de rue dynamiques, tandis que le mode zoom 2X le transforme en un objectif principal polyvalent de 50 mm, idéal pour les portraits et la photographie culinaire. La photographie et la vidéo peuvent atteindre de nouveaux sommets grâce au stabilisateur gimbal hybride 6 axes 3.0, qui garantit des vidéos encore plus fluides et des photos nettes lors des déplacements. La stabilisation avancée prend désormais en charge les modes de prise de vue standard et portrait, ce qui la rend idéale pour la photographie à faible luminosité. La stabilisation vidéo est assurée par l'OIS matériel anti-vibration et l'algorithme logiciel EIS amélioré qui utilise les données gyroscopiques pour détecter les mouvements. Ce réglage dynamique du champ de vision garantit la stabilité des vidéos.

Pour la première fois, le ROG Phone 8 comprend un téléobjectif 3X qui permet de photographier des objets éloignés. L'objectif, équipé d'un système OIS intégré, permet d'obtenir des résultats nets et précis, même dans des conditions de faible luminosité grâce au mode « photographie de nuit ». La technologie ASUS HyperClarity, qui utilise les données de fichiers non traités en format RAW et les réinjecte en fichier de format JPEG, préserve tous les détails des photos, offrant des images plus nettes même avec un zoom 30X. Lors de la prise de vidéo, le téléobjectif utilise le système EIS adaptatif pour produire des résultats stables avec un zoom jusqu'à 10X.

L'appareil photo ultra-grand angle de 13 MP est doté d'un objectif à forme libre et d'algorithmes de pointe qui réduisent la distorsion de l'objectif, ce qui permet d'obtenir des images à la fois époustouflantes et naturelles. Le ROG Phone 8 offre une qualité et une clarté exceptionnelles pour chaque prise de vue et chaque enregistrement. Enfin, la caméra selfie ultra-large de 32 mégapixels située à l'avant offre un champ de vision qui est passé de 73° à 90°, ce qui la rend idéale pour les selfies de groupe. L'objectif est doté d'un capteur RGBW qui garantit des images nettes avec moins de bruit, même en cas de faible luminosité et d’atmosphère sombre.

Fonctionnalités renforcées par l'IA

Quatre fonctions d'IA orientées vers le gaming intégrées au ROG Phone 8 permettent d'élever l'expérience de jeu à un niveau supérieur. Les joueurs peuvent facilement faire passer un jeu en arrière-plan grâce au mode arrière-plan ou capturer des moments clés grâce à la fonction X Capture, ce qui rend ces appareils indispensables aux joueurs exigeants. La fonction intuitive AI Grabber pour la capture de texte et X Sense améliorent encore l'expérience gaming en fournissant des conseils et de l'aide en cas de besoin. AI Grabber peut désormais saisir du texte directement dans les jeux grâce à la technologie de reconnaissance par apprentissage automatique, tandis que X Capture et X Sense 2.0 prennent désormais en charge davantage de nouveaux jeux de premier plan grâce à la technologie AI Pattern Recognition (reconnaissance des formes).

Parmi les autres fonctionnalités alimentées par l'IA, citons la recherche sémantique utilisant le langage naturel dans la Galerie, le Lanceur et les Paramètres, le tout en local et non dans le Cloud. AI Wallpaper peut créer des fonds d'écran surprenants grâce à la technologie Stable Diffusion, tandis que la technologie AI noise-cancelation prend en charge l'annulation bidirectionnelle du bruit pour un son cristallin lors des appels vocaux, des appels vidéo et des communications dans les jeux .

AniMe Vision

La nouvelle série ROG Phone 8 comprend des éléments personnalisables uniques, notamment le logo lumineux Aura RGB (ROG Phone 8) et l'écran Anime Vision Mini-LED (ROG Phone 8 Pro / Pro Edition), qui permettent aux utilisateurs d'exprimer leur personnalité et leur créativité. L'AniMe Vision est un écran à 341 éléments qui peut afficher des animations prédéfinies ou créées par l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent également déverrouiller des animations secrètes en plaçant leur téléphone dos à dos avec un autre ROG Phone 8 Pro / Pro Edition.

Disponibilité et prix

Le ROG Phone 8 sera proposé en trois modèles distincts :

Le ROG Phone 8 équipé de 12 Go RAM / 256 Go de stockage est vendu au prix public indicatif de 1 099,99 € TTC, en coloris Rebel Grey et Phantom Black. Il sera disponible à la vente à partir du 31 janvier 2024 chez nos partenaires distributeurs Accessoires-Asus.com, Boulanger, Fnac, Darty, Groupe LDLC, et sur notre plateforme de vente en ligne ASUS eShop.



Le ROG Phone 8 Pro équipé de 16 Go RAM / 512 Go de stockage est vendu au prix public indicatif de 1 199,99 € TTC, uniquement en coloris Phantom Black. Il sera disponible à la vente à partir du 31 janvier 2024 chez nos partenaires distributeurs Accessoires-Asus.com, Boulanger, Fnac, Darty, Groupe LDLC, et sur notre plateforme de vente en ligne ASUS eShop.



Le ROG Phone 8 Pro Edition équipé de 24 Go RAM / 1 To de stockage est vendu au prix public indicatif de 1 499,99 € TTC, uniquement en coloris Phantom Black. Il sera disponible à la vente à partir du 07 février 2024 en exclusivité sur notre plateforme de vente en ligne ASUS eShop. Le ROG Phone 8 Pro Edition inclut dans sa boîte l’AeroActive Cooler X.



Le ventilateur AeroActive Cooler X peut être acquis séparément au prix public indicatif de 79,99 € TTC, en coloris noir uniquement. Il sera disponible à la vente à partir du 31 janvier 2024 chez nos partenaires distributeurs Boulanger, Fnac, Darty, Groupe LDLC, et sur notre plateforme de vente en ligne ASUS eShop.

L’ouverture des précommandes est fixée au 09 janvier 2024. Une offre de lancement sera également effective sur le ROG Phone 8 Pro (16 Go / 512 Go) uniquement chez les revendeurs participants : pour tout achat du 09/01/2024 au 04/02/2024, ils pourront obtenir le ventilateur AeroActive Cooler X offert.