ROG Phone 5s et 5s Pro : les nouveaux smartphones destinés aux gamers d'ASUS débarquent en France

Ces derniers jours, ASUS via sa branche Republic of Gamers a annoncé que ses derniers smartphones orientés gaming, les ROG Phone 5s et 5s Pro, sortaient enfin en France et d'autres pays à travers le monde (ils sont disponibles à Taïwan depuis fin août), le premier se déclinant en deux modèles, Phantom Black et Storm White. Tous équipés d'un SoC Snapdragon 888 Plus 5G, ils bénéficient de 12 à 18 Go de RAM LPDDR5, avec un système de refroidissement GameCool 5, et d'un écran Samsung E4 AMOLED 144 Hz / 1 ms avec un taux d'échantillonnage tactile natif de 360 Hz. Le 5s Pro a de son côté droit en plus à l'écran matriciel ROG Vision au dos.

Il faudra y mettre le prix pour se procurer ces petits bijoux de technologie, qui ne sont toutefois pas vraiment plus chers que des iPhone 13 ou iPhone 13 mini après tout. Ils sortiront le 19 novembre du côté de la Fnac et Darty, tandis que Boulanger les propose déjà en stock, entre autres. En revanche, aucune trace de la déclinaison blanche... dommage.

Pour plus de détails, voici ce que dit le communiqué fourni par ASUS :

Offrant au joueur les performances nécessaires pour dominer ses adversaires, la série ROG Phone 5s est doté de l'emblématique plateforme mobile Snapdragon 888 Plus 5G avec des capacités 5G avancées et des fonctionnalités Snapdragon Elite Gaming haut de gamme. Cette puissance de traitement impressionnante est complétée par jusqu'à 18 Go de RAM LPDDR5 rapide. Le système de refroidissement optimisé GameCool 5 avec AeroActive Cooler 5 et le gestionnaire de performances dans Armory Crate garantissent des performances maximales pour tous les scénarios de jeu.

L'écran AMOLED 144Hz / 1 ms utilisé bénéficie d'un taux d'échantillonnage tactile natif de 360Hz, pour une expérience de jeu ultra-fluide. En outre, le ROG Phone 5s Pro est spécialement doté à l'arrière d'une version couleur de l'écran matriciel ROG Vision, qui affiche des animations personnalisables en réponse à une variété d'événements système.

Le système de contrôle AirTrigger 5, pionnier et toujours inégalé, prend désormais en charge les deux capteurs tactiles arrière du ROG Phone 5s Pro, offrant aux joueurs mobiles des capacités de contrôle dignes d'une console. Les capteurs latéraux à ultrasons des deux modèles prennent également en charge les doubles gestes, comme le glissement (« tap-and-slide ») ou l'effleurement (« tap-and-swipe », pour un contrôle total.

ROG s'est également associé aux éditeurs des meilleurs jeux du moment pour offrir aux utilisateurs de ROG Phone 5 et 5s plusieurs packs thématiques qu'ils peuvent utiliser pour transformer leur smartphone en un appareil de jeu vraiment unique.

Puissance maximale

La toute dernière plateforme mobile Snapdragon 888 Plus 5G qui équipe la série ROG Phone 5s offre des performances accrues, une vitesse inégalée et un Wi-Fi 6E multi-gigabit pour faire passer l'expérience de jeu mobile à un niveau supérieur. Avec une fréquence d'horloge passant à 3 GHz, les performances du CPU engendrent une puissance de traitement mobile inégalée. Tous les modèles sont également équipés jusqu'à 18 Go de RAM LPDDR5 rapide pour augmenter considérablement les performances de jeu globales.

Pour des performances continues élevées, le système de refroidissement GameCool 5 du ROG Phone 5s présente une structure thermique optimale avec un CPU situé au centre et une batterie divisée en deux parties, une de chaque côté du CPU. Cela garantit que la chaleur générée par le CPU est transférée simultanément à tous les bords et coins du châssis pour une meilleure efficacité thermique. La chambre à vapeur 3D remodelée et les feuilles de graphite contribuent également à répartir la chaleur uniformément sur l'appareil afin de réduire son accumulation au centre. L'AeroActive Cooler 5 aspire et expulse une quantité impressionnante d'air directement au centre du téléphone, là où se trouve le processeur, afin de faire baisser la température du processeur de 10 °C.

Le gestionnaire de performances de l'application Armoury Crate comprend le Mode X, avec plusieurs profils système pour offrir aux joueurs encore plus de paramètres et d'outils de réglage des performances, afin qu'ils puissent adapter instantanément le téléphone à la tâche à accomplir.

Affichage optimal

Les écrans de pointe sont la signature des ROG Phone depuis leur création, et la série ROG Phone 5s perpétue cette tradition. Doté d'un taux d'échantillonnage tactile natif de 360Hz, l'écran Samsung E4 AMOLED 144 Hz / 1 ms offre une expérience de jeu ultra-fluide, avec une latence tactile ultra-faible. Mis au point en collaboration avec la société de traitement visuel Pixelworks, les visuels sont améliorés grâce à une précision des couleurs inégalée, à la technologie HDR toujours active pour améliorer les visuels non HDR et à un écran protégé par le verre Corning Gorilla Victus le plus résistant qui soit. La série ROG Phone 5s est construite pour durer et pour gagner.

Le ROG Phone 5s Pro propose en outre une version couleur de ROG Vision, l'écran matriciel arrière qui met en valeur l'esprit créatif de la marque. ROG Vision peut afficher une variété d'animations qui vous permettent de voir en un coup d'œil si le ROG Phone 5s Pro est en charge, s'il y a un appel entrant, si le mode X est activé, etc. Les gamers peuvent même créer des animations personnalisées pour rendre leur téléphone encore plus personnel.

Conçu pour les joueurs

Le système de contrôle AirTrigger 5 offre aux joueurs différentes façons d'interagir avec leur ROG Phone 5s ou 5s Pro, offrant un niveau inégalé de contrôle du jeu. L'AeroActive Cooler 5 dispose également de deux boutons physiques supplémentaires pour fournir une véritable expérience de jeu digne d'une console.

En outre, le ROG Phone 5s Pro est doté de capteurs tactiles cachés innovants à l'arrière du smartphone, qui offrent des fonctions de déclenchement L2/R2, comme une manette de console de jeu. Ceux-ci peuvent être contrôlés avec le système AirTrigger 5, et fonctionnent conjointement avec les capteurs à ultrasons, les boutons AeroActive Cooler 5 et les commandes de mouvement pour fournir un contrôle total et une expérience de jeu complète.

Le système audio GameFX du ROG Phone 5s Pro est doté d'un double haut-parleur symétrique à sept aimants pour des effets sonores stéréo vraiment équilibrés, et d'une prise casque de 3,5 mm associée à un DAC ESS de qualité hi-fi. Ces deux éléments ont été optimisés grâce à une collaboration avec le spécialiste de l'audio Dirac, ce qui confère à la série ROG Phone 5s une qualité audio vraiment impressionnante et un paysage sonore plus large. En plus des sons de qualité supérieure, GameFX offre également des effets sonores d'une clarté exceptionnelle dans les jeux et des paysages sonores puissants.

Packs thématiques exclusifs

Les joueurs adorent utiliser les personnages et décors de leurs jeux préférés pour afficher leur style. ASUS ROG s'est associé aux éditeurs des jeux les plus populaires pour créer une série de packs thématiques différents que les utilisateurs peuvent utiliser pour transformer leur ROG Phone 5 ou ROG Phone 5s en un smartphone vraiment unique.