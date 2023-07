Diablo Immortal : la 7e classe jouable dévoilée et datée, faites place à l'inédit Chevalier de sang

Même si Diablo IV accapare toute l'attention médiatique, lui dont la Saison de la malfaisance vient d'être révélée, Blizzard a également du neuf pour Diablo Immortal, en plus de son cycle de saison qui en est déjà à la quinzième en à peine plus d'un an. Hier soir, il a ainsi dévoilé la 7e classe du jeu, qui a la particularité d'être inédite dans l'histoire de la licence : le Chevalier de sang ou Blood Knight en anglais. C'est au travers d'une sublime bande-annonce mêlant CGI et gameplay qu'elle a été introduite, dont l'ambiance n'est pas sans nous évoquer Castlevania.

Sa sortie est prévue pour la semaine prochaine, le 13 juillet. Tous les joueurs y auront accès gratuitement et vous pouvez retrouver ses principales caractéristiques ci-dessous. Pour aller plus, un long article en anglais a été publié sur le site officiel. Le lead game designer Scott Burgess et le principal game designer John Yoo ont de leur côté pris la parole dans une amusante vidéo, confirmant évidemment l'inspiration de la thématique des vampires et détaillant le lore. La personnalisation de l'avatar avec cette nouvelle classe et un peu de gameplay y figurent également.

LUMIÈRE SUR UNE CLASSE TÉNÉBREUSE UNE HISTOIRE FANTASTIQUE - Tous les chevaliers de sang ont appris à maîtriser le combat à la lance au sein de l'ordre de Gea Kul. Dotés d'une force surnaturelle et connectés les uns aux autres par une puissance éthérée, les chevaliers de sang doivent toutefois accomplir des rituels à l'aide de leur amulette mystique pour éviter de se transformer en monstre.

- Les aventuriers et aventurières devront accomplir les rituels qui permettent à ceux qui ont reçu la malédiction de la combattre et de se transformer en chevaliers de sang. DES COMPÉTENCES SURNATURELLES - Le chevalier de sang est une classe de mêlée hybride qui se nourrit de l'élément vital de ses adversaires, invoque des ombres pour les piéger et use de ses chevaleresques armes d'hast pour attaquer de front. Avec des compétences comme Fil de l'ombre, Essaim de chauves-souris, Transfusion, Abomination, et bien d'autres, le chevalier de sang utilise de redoutables compétences pour pourfendre ses adversaires, drainer leur force vitale ou prendre la forme du monstre qui sommeille en lui...

Espérons que Diablo Immortal serve de terrain d'essai à ce Chevalier de sang, avant pourquoi pas une intégration à Diablo IV. De nombreux visuels sont à retrouver en page suivante, dont quelques illustrations qui valent le coup d'œil.

Diablo Immortal est pour rappel jouable sur les appareils sous iOS et Android, ainsi que sur PC en free-to-play (pay-to-win vu sa monétisation). Diablo IV est lui vendu à partir de 58,73 € sur Amazon.