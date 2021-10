Diablo Immortal : la bêta fermée est lancée, un point sur le développement

Tous les joueurs attendent avec impatience Diablo IV sur ordinateurs et consoles de salon, mais Blizzard développe également Diablo Immortal, un jeu pour mobiles sous iOS et Android de sa célèbre franchise de hack'n slash. La version finale n'arrivera pas avant l'année prochaine, mais le studio vient de lancer un test privé.

La bêta restreinte de Diablo Immortal vient en effet de débuter sur mobiles, elle fait suite à l'alpha restreinte qui a eu lieu en début d'année et apporte déjà quelques améliorations en fonction des retours des joueurs. Bon, ici, le terme « restreint » est approprié, cette phase de test n'est disponible qu'au Canada et en Australie, elle sera prochainement étendue à la Corée, la Chine et le Japon. Dans tous les cas, il faut obligatoirement avoir un appareil sous Android. Et bien évidemment, Blizzard continue actuellement le développement, il dévoile d'ailleurs quelques éléments qui seront rajoutés dans le jeu ;

Une nouvelle classe jouable – Le nécromancien, qui ressuscite les morts pour lever une armée tout en accablant les ennemis de Sanctuaire de malédictions et de pestilence.

– Le nécromancien, qui ressuscite les morts pour lever une armée tout en accablant les ennemis de Sanctuaire de malédictions et de pestilence. Des mises à jour apportées au JcJ et au JcE – Très apprécié de la communauté, le système de JcJ et JcE basé autour des factions, le cycle du Conflit, accueille désormais une bataille à 30 contre 1 baptisée le défi de l’Immortel. De plus, un classement est actuellement ajouté au système de champs de bataille JcJ à 8 contre 8. Entre autres nouveautés, un système d’équipement inédit a été introduit, celui des objets d’ensemble, et les joueurs pourront dorénavant se mesurer aux boss du raid du Reliquaire au sein d’un groupe de 8 joueurs maximum.

– Très apprécié de la communauté, le système de JcJ et JcE basé autour des factions, le cycle du Conflit, accueille désormais une bataille à 30 contre 1 baptisée le défi de l’Immortel. De plus, un classement est actuellement ajouté au système de champs de bataille JcJ à 8 contre 8. Entre autres nouveautés, un système d’équipement inédit a été introduit, celui des objets d’ensemble, et les joueurs pourront dorénavant se mesurer aux boss du raid du Reliquaire au sein d’un groupe de 8 joueurs maximum. La prise en charge des manettes – Les joueurs pourront découvrir un aperçu du jeu à la manette dans Diablo Immortal.

– Les joueurs pourront découvrir un aperçu du jeu à la manette dans Diablo Immortal. Les achats en jeu facultatifs – Les achats en jeu facultatifs seront activés à des fins de test au cours de la bêta restreinte, ce qui permettra aux développeurs de recueillir les précieux commentaires de la communauté. Au terme de la bêta, la progression des joueurs ne sera pas conservée et tous les achats effectués seront convertis sous forme de crédits en jeu à la sortie de Diablo Immortal.

Diablo Immortal est donc en bonne voie, même s'il faudra patienter jusqu'en 2022 pour le découvrir sur l'App Store et le Google Play Store. Vous pouvez vous équiper en smartphones sur Amazon.

