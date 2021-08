Diablo Immortal repoussé à 2022 pour y apporter des améliorations

C'est surtout Diablo IV que l'on attend....



Ok, on va quand même avoir Diablo 2 R à se mettre sous la dent en septembre pour patienter un peu...



Ok, pour DI la gestion de la manette va devenir maintenant un standard sur les "nouveaux" Diablos...

-Car le D3 sur PC en était vraiment dépourvu, dommage quand on voit la belle manière dont cela avait été implanté sur la version de D3 destiné aux consoles de salon, mais c'était impossible à implanter sur la version PC de D3 sans devoir refaire tout le code selon Blibli, ok on comprend...