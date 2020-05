Dungeon of the Endless se lance sur Switch en vidéo, la version PS4 est en retard

Sorti en 2014 sur PC puis en 2016 sur Xbox One, Dungeon of the Endless est attendu avec impatience par les joueurs possesseurs de PS4 et Switch. Le titre d'Amplitude Studio devait débarquer cette semaine sur ces deux nouvelles plateformes, mais l'une d'elles manque à l'appel.

Les joueurs peuvent ainsi retrouver Dungeon of the Endless sur Nintendo Switch, via l'eShop, mais sur PlayStation 4, il faudra patienter encore quelques jours. Comme l'explique le distributeur Playdigious, la version PS4 de Dungeon of the Endless est reportée au 19 mai prochain, pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Concernant la version physique, Merge Games prévoit toujours de proposer Dungeon of the Endless en boîte avec une édition standard et une Signature Edition, mais il faudra patienter jusqu'au mois prochain pour retrouver le titre d'Amplitude Studio sur Blu-ray ou cartouche, Amazon.fr indique en effet que le jeu sortira le 12 juin prochain en boîte.

