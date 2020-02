Dungeon of the Endless : une période de sortie sur PS4 et Switch, et une version physique

Développé par Amplitude Studios et sorti en 2014 sur PC, Dungeon of the Endless abandonne la stratégie pure pour s'orienter vers du dungeon-defense avec des mécanismes de rogue-like. Une recette qui a séduit les joueurs, même sur Xbox One, et le titre va arriver prochainement sur deux nouvelles plateformes.

Eh oui, Amplitude Studios et Merge Games viennent d'annoncer que Dungeon of the Endless allait sortir sur PlayStation 4 et Nintendo Switch dans le courant du printemps. Toujours pas de date de sortie précise en vue pour le moment, mais bonne nouvelle pour les collectionneurs, le titre aura droit à une version physique sur les deux consoles, en plus de la version numérique sur l'eShop et le PlayStation Store. Cette version en boîte sera vendue 29,99 € sur PS4 et 34,99 € sur Switch, avec un porte-clés Escape Pod et un livret de 10 pages.

Sur ces deux nouvelles plateformes, Dungeon of the Endless inclura de base tous les contenus additionnels déjà sortis, à savoir Deep Freeze, Death Gamble, Rescue Team, Organic Matters.

Lire aussi : PREMIERS PAS - Dungeon of the Endless : un melange des genres