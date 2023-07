BON PLAN : Dungeon of the Endless et ses DLC offerts, un nouveau personnage pour Endless Dungeon

Amplitude Studios planche activement sur Endless Dungeon, un jeu d'action et de stratégie rogue-lite qui arrivera en octobre prochain. En attendant, le studio français continue de communiquer sur son titre et vient d'organiser l'évènement communautaire Endless Summer avec quelques annonces intéressantes.

Le studio présente ainsi Comrade, un nouveau personnage qui sera jouable dans Endless Dungeon et dont voici une présentation détaillée :

Comrade Oruz est un Remnant, un être artificiel créé pour servir les mystérieux êtres anciens connus sous le nom d'Endless. Les Remnants portaient le titre officiel de « Bailli », mais étaient utilisés pour exécuter n'importe quelle tâche - et, selon les rumeurs, n'importe quelle créature, n'étant guère mieux que des assassins glorifiés. Lorsque les événements survenus sur la station ont laissé Oruz « hors service », les Remnants n'eurent rien d'autre à faire pendant des millénaires que d'attendre d'être réparés - et de réfléchir, de manière assez approfondie, à tout ce qui se passait autour d'eux. Aujourd'hui, à nouveau éveillés et alertes, ils ont découvert un certain nombre de choses : une station en très mauvais état, des trous de mémoire importants et un désir impérieux de détruire la société qui les a poussés à commettre ces actes terribles. Comrade est un bricoleur hors pair, capable de créer et de réparer des tourelles pour défendre le cristal. Voici ces trois compétences : Aux armes ! (compétence passive) - Les tirs effectués par ce héros sur les terminaux de recherche et les générateurs de ressources les réparent ;

- Les tirs effectués par ce héros sur les terminaux de recherche et les générateurs de ressources les réparent ; Camarade Tourelle (compétence spéciale) - Crée une tourelle d'attaque devant ce Héros ;

- Crée une tourelle d'attaque devant ce Héros ; Révolution (compétence ultime) - Transforme temporairement l'arme de ce héros en tourelle statique.

En plus de cela, Amplitude Studios annonce que Dungeon of the Endless, prédécesseur spirituel d'Endless Dungeon, est actuellement offert sur Steam, jusqu'au 27 juillet prochain. Il suffit de le rajouter à votre bibliothèque pour y jouer quand bon vous semble à l'avenir. Et les deux DLC sont même à récupérer gratuitement sur le portail communautaire Amplifiers, tant que des stocks sont disponibles.

Voilà de quoi bien se mettre dans l'ambiance en attendant la sortie d'Endless Dungeon, prévue le 19 octobre 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Le titre est en précommande à 28,49 € sur Gamesplanet.