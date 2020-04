Dungeon of the Endless : la date de sortie des versions PS4 et Switch dévoilée

Cela fait maintenant six ans que les joueurs sur PC ont la chance de profiter de Dungeon of the Endless, Amplitude Studios a déjà proposé un portage sur Xbox One, mais le titre va, comme prévu, débarquer très prochainement sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Cette semaine, l'éditeur Playdigious a dévoilé la date de sortie précise au travers d'une nouvelle bande-annonce :

Dungeon of the Endless sortira donc le 15 mai 2020 sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, que ce soit sur le PlayStation Store ou l'eShop mais également en version physique. Oui, pour rappel, Merge Games proposera une boîte avec le jeu et ses DLC, mais aussi un livret un porte-clés, contre 29,99 € sur PS4 et 34,99 € sur Switch.

Dungeon of the Endless est pour rappel une sorte de dérivé d'Endless Space et d'Endless Legend, autres jeux d'Amplitude Studios, mais qui fait cette fois la part belle aux mécanismes de rogue-like et de dungeon-defense.