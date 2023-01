Endless Dungeon : date de sortie, bande-annonce et précommandes pour le jeu d'action et de stratégie rogue-lite

Amplitude Studios a récemment développé le 4X Humankind, mais le studio français est surtout connu pour les rogue-lite Endless Space, Endless Legend et Dungeon of the Endless. Un univers riche qui va accueillir prochainement un nouveau jeu, Endless Dungeon, qui tient enfin sa date de sortie.

Endless Dungeon arrivera le 18 mai 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, et les précommandes sont déjà lancées. Les joueurs peuvent en effet opter pour l'édition numérique Deluxe Last Wish, qui inclut un accès anticipé de 48h, un artbook et la bande originale (composée par Arnaud Roy avec la chanteuse Lera Lynn) numériques ainsi qu'un pack d'apparences. Sur PC, les joueurs qui précommanderont cette édition Last Wish auront en plus l'accès immédiat à l'OpenDev Final Rodeo, une sorte de bêta permettant d'incarner quatre héros et d'explorer autant de quartiers, le but est surtout d'aider les développeurs à peaufiner le jeu avant son lancement officiel.

En attendant la sortie d'Endless Dungeon le 18 mai prochain, vous pouvez retrouver une nouvelle bande-annonce ci-dessus ainsi qu'Endless Space 2: Definitive Edition à 19,99 € sur Gamesplanet. Pour rappel, une version Nintendo Switch est également prévue, mais elle arrivera plus tard, à une date encore inconnue.