Ravenswatch : le rogue-lite avec des héros de contes et légendes se lance en Early Access

Après le très sympathique Curse of the Dead Gods, Passtech Games est de retour avec Ravenswatch, un jeu d'action coopératif rogue-lite cette fois édité par Nacon. Le titre sera lancé l'année prochaine sur la plupart des plateformes, mais avant cela, il a droit à une phase d'accès anticipé qui démarre dès maintenant.

Ravenswatch est disponible en Early Access, sur PC uniquement, et nous avons droit à une nouvelle bande-annonce pour fêter ça. Pour rappel, le titre permet d'incarner des héros de contes et légendes pour vaincre le mal qui envahit le monde, et pendant cette phase d'accès anticipé, six personnages sont à incarner, à savoir Scarlet, Franz, Beowulf, Nyss, Aladdin et Mélusine. Quatre autres héros arriveront dans les prochains mois au fil de mises à jour gratuites, et les développeurs font un petit point sur le contenu et les mécaniques de gameplay déjà proposés dans cet Early Access.

Vous pouvez partir en quête seul ou avec le soutien de 2 ou 3 autres compagnons. Choisissez-les bien, car ils seront vos seuls amis.

Grâce à nos plumes de résurrection, vous ne craignez plus la mort et vos multiples défaites vous serviront de leçons.

Les Cauchemars s’adaptent à votre présence. Ils transforment leur environnement et réorganisent leurs rangs à chacune de vos tentatives.

Au cours de votre périple, vous rencontrerez des ennemis puissants, des cavernes périlleuses, des habitants en détresse et des trésors jalousement gardés.

Votre lien avec chaque héros s’intensifie avec le temps, vous donnant accès à de nouvelles capacités.

Chaque expérience acquise et trésor découvert vous rendent plus fort. Mettez à profit vos trouvailles pour créer de nouvelles synergies avec vos coéquipiers.

Au sein de chaque région, un Cauchemar particulièrement redoutable règne en maître. Vous devrez le vaincre coûte que coûte, avant de poursuivre votre aventure.

Afin d’éradiquer les Cauchemars, vous devez venir à bout des 3 régions corrompues.

Lorsque la difficulté ne vous effraiera plus, ce dont nous doutons fort, vous pourrez partir à la recherche d’ennemis plus puissants, plus résistants et plus sournois encore.

Vous pouvez retrouver Ravenswatch en accès anticipé à 16,99 € sur Gamesplanet. La version finale est attendue en 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch.