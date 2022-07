Ravenswatch : un nouveau rogue-like cauchemardesque par les créateurs de Curse of the Dead Gods

Les Français de Passtech Games ont connu un joli petit succès avec Curse of the Dead Gods, un rogue-lite dans un temple sans fin où une malédiction peut nous offrir autant de pouvoir que de malus. Ils vont remettre le couvert pour un nouveau jeu vidéo non pas avec Focus, mais avec Nacon.

Ils ont profité de la scène du Nacon Connect pour révéler Ravenswatch, un rogue-like nerveux jouable seul ou en coopération jusqu'à 4, offrant des combats en temps réel et une forte rejouabilité.



CHASSEZ LE CAUCHEMAR DE VOTRE DOMAINE

Les Cauchemars se répandent au sein de Reverie, corrompant tout ce qui se trouve sur leur passage. Il vous faut développer vos talents et trouver la force de vaincre les créatures du Cauchemar grâce aux compétences uniques de héros inspirés de personnages de contes et légendes.

UN GAMEPLAY NERVEUX

Pour vaincre le Cauchemar et atteindre le dernier chapitre, un build efficace, de la concentration et une vraie dynamique d’équipe seront vos meilleurs alliés. Développez votre puissance au fil des combats puis présentez-vous devant le boss du niveau lorsque vous vous sentez prêt...ou que vous n'avez plus le choix.

DES CONTES SOMBRES

Le monde de Reverie se compose d'anciens contes et légendes. Des 3 Petits Cochons aux mythes nordiques, en passant par les Mille et Une Nuits, les plus célèbres contes sont revisités dans un style dark fantasy et viennent ajouter leurs richesses à l'ambiance de Ravenswatch.

UNE FORTE REJOUABILITÉ

D'un run à l'autre, jouez avec différents héros, composez au mieux avec les améliorations et objets qui vous sont proposés et découvrez une carte générée aléatoirement, de nouvelles activités et de nouveaux ennemis.