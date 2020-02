Shovel Knight Pocket Dungeon : un adorable mélange de puzzle game et rogue-like annoncé par Yacht Club Games

En conclusion de son livestream pré-enregistré nommé Yacht Club Games Presents, le studio a annoncé travailler sur deux jeux inédits tenus secrets, mais a également réservé une surprise aux fans de Shovel Knight en dévoilant Shovel Knight Pocket Dungeon.

Décrit comme un titre d'action et d'aventure prenant la forme d'un puzzle game mixé à un rogue-like, il proposera un véritable scénario nous faisant évoluer dans un monde quadrillé où l'exploration de donjons se déroule à la manière d'un Match 3, un concept qu'il faut voir en action pour en saisir toute l'ingéniosité. Aux côtés de Puzzle Knight, nous incarnerons évidemment le fameux chevalier à la pelle, mais pas uniquement, plus de 10 personnages étant annoncés jouables et disposant chacun de capacités uniques et de leur propre style de jeu, personnalisables de surcroit à l'aide d'objets et équipements.

L'humour de la licence sera toujours présent, de même que le compositeur Jake Kaufman, alors que l'aspect visuel prendra une nouvelle forme, et du multijoueur compétitifs permettra d'affronter un ami en Versus, parmi les divers modes de jeu dont tous n'ont pas été détaillés.

Des visuels sont disponibles en page suivante en plus de la bande-annonce ci-dessus, mais pour l'instant, nous ne connaissons pas toutes les plateformes sur lesquelles Shovel Knight Pocket Dungeon verra le jour ni en quelle année. PlayStation a partagé la vidéo d'annonce et il sera jouable à la PAX East 2020 sur Switch, mais il faudra patienter pour savoir si le PC et la Xbox One viendront s'ajouter à la liste.