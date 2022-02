Mina the Hollower : les créateurs de Shovel Knight sur un nouveau jeu inspiré des Zelda sur Game Boy Color

Yacht Club Games a connu le succès avec Shovel Knight en 2014 et n'a pas lâché son bébé depuis, entre mises à jour et spin-offs à gogo. À l'occasion d'un nouveau Yacht Club Presents, où du contenu inédit de Shovel Knight Pocket Dungeon et de l'encore attendu Shovel Knight Dig ont été présentés, il a enfin révélé une nouvelle licence qui va l'occuper à l'avenir : Mina the Hollower.

Il s'agira d'un hommage aux jeux d'aventure 8-bit de la Game Boy Color, et plus particulièrement aux The Legend of Zelda, où nous incarnerons une célèbre Hollower chargée de sauver une île maudite. Armée de son fouet Nightstar et d'autres armes de poing variées, elle va explorer un univers détaillé au pixel près pour affronter des boss bestiaux, rencontrer d'étranges personnages, lever le voile sur de nombreux secrets et illuminer les ténèbres qui assombrissent le lieu. Mina pourra d'ailleurs voir son maniement amélioré et personnalisé grâce à des bibelots aux effets surprenants.

Malgré son esthétique rétro, le titre ne manquera pas de modernité, que ce soit au niveau de ses animations, de son gameplay ou de sa carte au design interconnecté. Il profitera enfin d'une bande-son chiptune signée Jake Kaufmab, qui sublimera son univers inspiré de « l’horreur gothique victorienne ».

Comme Shovel Knight en son temps, Mina the Hollower passera par un financement sur Kickstarter, lancé hier et déjà complété. Il vient de dépasser la barre des 300 000 €, au-dessus des 276 282 € demandés pour boucler le développement, et assurer une sortie sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch, espérée pour fin 2023. Nous devrions rapidement entendre parler de nouveaux paliers pour motiver les acheteurs.