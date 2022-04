The Knight Witch : un éditeur et une bande-annonce de gameplay pour le shoot'em up magique

Super Awesome Hyper Dimensional Mega Team aime les noms à rallonge et les metroidvania. Il développe actuellement The Knight Witch, un shoot'em up à l'ancienne avec de l'action, de l'exploration et même un système de cartes. Le titre se trouve aujourd'hui un éditeur, qui partage une nouvelle bande-annonce :

Team17 s'occupera donc de publier The Knight Witch sur ordinateurs et consoles à sa sortie, plus tard dans l'année. Le studio en profite pour faire le point sur ce titre fort alléchant qui nous emmènera dans la ville souterraine de Dungeonidas pour affronter des golems grâce à des pouvoirs magiques.

Sorcellerie de sorts shoot'em up : affrontez des ennemis maléfiques et choisissez entre la magie de Rayne ou ses armes et son esprit pour les éliminer.

: affrontez des ennemis maléfiques et choisissez entre la magie de Rayne ou ses armes et son esprit pour les éliminer. Corps et esprit, la dualité de Knight Witch : personnalisez le style de Rayne, faites progresser ses compétences de Chevalier pour une expérience de shoot'em-up endiablée, ou renforcez sa magie de sorcière pour explorer différentes stratégies de deck-building avec plus de 30 cartes de sort uniques à choisir.

: personnalisez le style de Rayne, faites progresser ses compétences de Chevalier pour une expérience de shoot'em-up endiablée, ou renforcez sa magie de sorcière pour explorer différentes stratégies de deck-building avec plus de 30 cartes de sort uniques à choisir. Cultivez la confiance et les liens durables : les Knight Witches se renforcent lorsqu'elles reçoivent confiance et gratitude, et il y a pour cela de nombreuses façons de procéder... pas toutes sincères. À vous de choisir entre la popularité ou l'honnêteté.

: les Knight Witches se renforcent lorsqu'elles reçoivent confiance et gratitude, et il y a pour cela de nombreuses façons de procéder... pas toutes sincères. À vous de choisir entre la popularité ou l'honnêteté. Accessibilité modulable : The Knight Witch a été conçu comme un Metroidvania sans barrières ; avec un système de « visée auto » intuitif désactivable, des cheats qui changent le monde et un système de navigation centré sur l'histoire principale. Les joueurs ne se perdent jamais et peuvent adapter le jeu à leur niveau.

: The Knight Witch a été conçu comme un Metroidvania sans barrières ; avec un système de « visée auto » intuitif désactivable, des cheats qui changent le monde et un système de navigation centré sur l'histoire principale. Les joueurs ne se perdent jamais et peuvent adapter le jeu à leur niveau. Super Mega Team : The Knight Witch vous est proposé par une équipe de développeurs chevronnés déjà auteurs de titres comme RiME, Moonlighter et Plants VS Zombies.

The Knight Witch est attendu dans le courant de l'année 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver des images sur la seconde page, et RiME à 31,49 € sur Gamesplanet.