Knight vs Giant: The Broken Excalibur, un rogue-lite coloré annoncé en vidéos, une démo déjà disponible

Gambir Studio et l'éditeur PQube viennent de dévoiler aujourd'hui Knight vs Giant: The Broken Excalibur, un nouveau jeu de rôle et d'action rogue-lite attendu sur ordinateurs et consoles. Le titre permettra d'incarner le roi Arthur armé d'Excalibur pour protéger le royaume de Camelot.

Nous avons déjà droit à une première bande-annonce ainsi qu'à la cinématique d'ouverture de Knight vs Giant: The Broken Excalibur, et les studios détaillent :

Incarnez le roi Arthur dans ce RPG d'action roguelite inspiré de la légende des chevaliers de la Table ronde. Après la destruction de Camelot par des géants ayant semé le chaos à travers les terres et ses habitants, Merlin l'enchanteur a transporté les ruines et les survivants dans le plan astral afin de les protéger de l'anéantissement total. Le valeureux chevalier armé de son épée brisée doit à présent trouver un moyen de vaincre les géants et les monstres éparpillés dans le plan astral et rendre sa gloire d'antan à Camelot. Éliminez monstres et géants Les boss géants vous attendent au Camelot astral. À la fin de chaque zone, vous devez affronter l'un des trois puissants géants munis d'attaques dévastatrices et de tonnes de PV. En route vers ces dangereux combats, vous rencontrerez les monstres malveillants qui peuplent les pourtours du royaume. Autrefois normales et paisibles, ces créatures sont devenues maléfiques alors que Camelot affrontait les attaques des géants. Luttez contre ces monstres qui terrorisent le royaume et éliminez-les avec votre Excalibur brisée. Restaurez le royaume Le royaume de Camelot est dévasté après cette attaque désastreuse. Rendez-lui sa splendeur passée en éliminant les géants et en y ramenant les habitants ayant survécu et qui sont éparpillés à travers le Camelot astral. Les travaux de restauration vous permettront de progresser dans l'histoire et déverrouilleront des fonctionnalités utiles à votre aventure. Accumulez les bénédictions Lors de votre mission, vous pouvez choisir différents bonus en sélectionnant l'une des trois bénédictions. En tout, ce sont plus de 100 compétences actives et passives que vous pouvez recevoir sous forme de bénédictions des chevaliers légendaires ayant péri dans la destruction de Camelot. Choisissez avec soin : certaines capacités peuvent être plus utiles lorsqu'elles sont équipées avec une arme spécifique. Cartes générées de manière aléatoire Chaque fois que vous réapparaissez, la superbe carte dessinée à la main sera générée de façon aléatoire. Ainsi, lorsque vous explorez Camelot, il n'y a pas deux parties identiques et sauver le monde n'est jamais ennuyeux. Secourez et recrutez les survivants Lors de votre aventure, vous rencontrerez différents PNJ susceptibles de vous aider dans votre mission de sauvetage du royaume. Certains peuvent vous aider, tandis que d'autres peuvent être recrutés et renvoyés à Camelot.

Knight vs Giant: The Broken Excalibur est attendu dans le courant de l'année 2023 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Une démo est déjà disponible sur Steam. Vous pouvez retrouver des images sur la seconde page et des cartes PSN sur Amazon.