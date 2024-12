Moonlighter 2: The Endless Vault, une suite prometteuse au roguelite espagnol dévoilée, qui aura un peu d'Hollow Knight en elle

En 2018, le studio indépendant espagnol Digital Sun et le prolifique éditeur polonais 11-bit studios lançaient Moonlighter, un Action-RPG roguelite nous faisant incarner un marchand aventurier du nom de Will, voyageant entre les mondes via des portails en quête de richesses. Le succès a été au rendez-vous et toutes les plateformes du moment y ont eu droit, avec en 2019 un DLC Between Dimensions. Depuis, les développeurs ont sorti l'an dernier The Mageseeker: A League of Legends Story, lui aussi porté sur l'action, et cet été un certain Cataclismo pour les amateurs de stratégie en temps réel. C'est au cours du PC Gaming Show: Most Wanted 2024 qu'une belle surprise provenant de l'équipe valencienne a été dévoilée, une suite de leur premier jeu baptisée tout simplement Moonlighter 2: The Endless Vault.

Si la direction artistique a évolué avec des environnements tout en 3D, nous serons toujours aux commandes de Will, menant conjointement une vie de marchand et d'aventurier en quête de butins. Clairement, les ambitions du studio ont grandi, de même que leur savoir-faire. Reste à voir si cette suite réussira à se démarquer sur ce marché où bien d'autres productions de type roguelite sont depuis parues. Ce qui est sûr, c'est que sa bande-son promet de nous régaler puisque ce sera cette fois Christopher Larkin qui en est à l'origine, compositeur connu pour celle d'Hollow Knight !

Vous trouverez ci-dessous la présentation du jeu provenant de Steam et quelques visuels en page suivante.

Will revient aux affaires dans ce RPG d'action avec des éléments de roguelike ! Sans le sou, vous et les autres habitants de la ville vous retrouvez bloqués dans le lointain village de Tresna. Il ne tient qu'à vous de vous remettre sur pied et de faire de votre humble boutique la source de la richesse du village. Explorez de dangereux donjons, collectez des reliques, vendez-les et réinvestissez dans les établissements de vos amis. Débloquez de nouvelles armes et armures, décorez votre boutique et, surtout, redonnez l'espoir que les choses puissent un jour changer. LA CHANCE SOURIT AUX AUDACIEUX Sanglez votre fidèle sac à dos, affûtez vos armes et aventurez-vous dans l'inconnu à la recherche de nouvelles richesses. Plus vous vous enfoncez, plus le trésor est important. Mais prudence. Laissez la cupidité s'emparer de vous et vous risquez de tout perdre. L'ARGENT NE DORT JAMAIS Après chaque escapade, vous mettez en vente votre butin durement gagné. C'est là que votre charme de commerçant s'exprimera. Décorez la surface de vente, marchandez pour obtenir les meilleures affaires et gérez les imprévus pour maximiser vos profits. Qu'il s'agisse de simples objets de pacotille ou de reliques brillantes, tout a un prix. VERS LA PROSPÉRITÉ La prospérité d'un marchand dépend de celle de son village. Investissez dans les établissements des habitants pour obtenir de meilleures armes, armures et améliorations. Au fur et à mesure que le village prospère et devient plus vivant, de nouvelles personnes (et de l'argent !) seront attirées par votre boutique. UN NOUVEAU DÉPART Créez un nouveau foyer dans le pays de Tresna, qui regorge couleurs vives. Rencontrez les habitants, que ce soit le vigoureux forgeron ou la sorcière pleine d'esprit, entre autres ! Que ce soit pour améliorer votre équipement, acheter des décorations ou flâner, Tresna est un endroit que vous ne voudrez jamais quitter.

Moonlighter 2: The Endless Vault est donc attendu en 2025 sur PC, mais également sur PS5 et Xbox Series X|S.

