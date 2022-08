Shovel Knight Dig : la date de sortie enfin dévoilée, mais seulement sur PC, Switch et Apple Arcade

Jeu de plateforme culte de la scène indépendante, Shovel Knight met en scène un héros équipé d'une armure de chevalier et d'une pelle, partant à l'aventure pour explorer des donjons et affronter divers boss. Une suite avait été annoncée il y a maintenant trois ans, et elle arrive bientôt.

Yacht Club Games et Nitrome viennent d'annoncer que la date de sortie de Shovel Knight Dig est fixée au 23 septembre 2022 sur PC via Steam, Nintendo Switch, Apple Arcade... et c'est tout. Le titre avait pourtant été présenté d'abord sur PlayStation 4, alors quid de cette version ? Eh bien, Gematsu a contacté les développeurs, qui ont précisé que Shovel Knight Dig arrivera sur PlayStation et Xbox plus tard, sans plus de précisions. Bref, il faudra encore patienter.

En attendant de découvrir cette suite le mois prochain, vous pouvez retrouver Shovel Knight: Treasure Trove, qui regroupe le premier opus et ses extensions, à 25,99 € sur GOG.com.

