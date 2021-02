For Honor : même le jeu d'Ubisoft a droit à son cross-over avec Shovel Knight

Toujours en pleine Saison 4 de son Année 4, For Honor devrait bientôt commencer à nous parler des premières festivités de son Année 5. Mais avant cela, il a droit à une collaboration inattendue, même si la licence qu'il accueille est coutumière du fait. Plus d'un an après la conclusion de ses DLC, l'infatigable Shovel Knight va bien s'inviter dans le jeu d'Ubisoft.

Dès maintenant et jusqu'au 4 mars, vous pouvez vous rendre dans la boutique in-game pour échanger de l'Acier contre les tenues illustres Stalwart Plate, Ornate Plate et Rodent Regalia. Les couleurs et armoiries des armures sont des rappels directs à l'univers du chevalier à la pelle, ce qui fera de ces skins des pièces de choix dans la garde-robe des joueurs qui aiment les collectionner.

